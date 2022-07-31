Экспорт зерна из Украины рискует проходить очень медленно: в чем причина

Вывоз зерна из Украины может происходить очень медленно. Процесс может осложниться, если Россия и дальше будет атаковать украинские порты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Сольского в интервью Укринформу.

"Фрахтование судов является работой тех, кто этим занимался всегда, - зернотрейдеров. Они к этому вопросу активно вернулись в тот самый день, когда было подписано соглашение об открытии "зерновых коридоров". Им нужно время на то, чтобы поторговаться, оценить риски", - пояснил Сольский.

По его словам, уже первые корабли на следующую неделю уже зафрахтовали.

"Уже удалось договориться о ставке страхования. Очевидно, что сначала будут страховать дороже, потому что многие другие компании, владельцы судов, ждут результатов, что же будет с "первопроходцами", - отметил Сольский.

Министр подчеркнул, что весь процесс будет сильно зависеть "от действий одной страны, которая всегда всем мешает".

"Если Россия и дальше будет бить ракетами в порты, все это будет усложнять, задерживать процесс. Вывоз зерна будет происходить очень медленно и ставки страхования будут держаться высокими. Это как минимум. Максимум - мир останется без украинского зерна, а мы - без валюты", - подытожил Сольский.

Напомним, как ранее заявлял президент Владимир Зеленский экспорт украинского зерна может стартовать уже в скором времени - как только турецкая сторона и ООН дадут ответный сигнал, то процесс начнется.

Добавим, 22 июля Украина, Турция, ООН и Россия подписали соглашение для вывоза украинского зерна.

Для этого в Украине снова откроют порты в Одессе и Черноморске, а также порт "Южный".

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