ua en ru
Вт, 31 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Економіка

Експорт української зброї на Близький Схід обмежено: що кажуть виробники

10:45 31.03.2026 Вт
2 хв
Що викликало обмеження експорту української зброї?
aimg Костянтин Широкун aimg Роман Кот
Експорт української зброї на Близький Схід обмежено: що кажуть виробники Фото: експорт української зброї на Близький Схід обмежили (Getty Images)

Експорт української зброї до країн Близького Сходу обмежено через ряд причин, серед яких національні інтереси та дипломатичні наслідки.

Про це йдеться у статті РБК-Україна "Від дронів до танків. Хто в світі хоче купувати українську зброю та що заважає експорту".

Читайте також: Експорт української зброї у 2026 році може сягнути кількох мільярдів доларів, - РНБО

"Кожне рішення впирається в національний інтерес, кінцевого користувача, дипломатичні наслідки і питання, чи не послаблює це наші власні спроможності", – зазначив виконавчий директор Української ради зброярів Ігор Федірко.

За його словами, саме тому щодо чутливих ринків, зокрема на Близькому Сході, держава дуже обережна.

"В умовах війни й ведення активних бойових дій ми розуміємо позицію і прерогативу держави визначати експортну політику й визначати, наприклад, через підписання безпекових угод з союзниками, країни, з якими український ОПК може будувати партнерства на різних рівнях", - підкреслила виконавчий директор асоціації "Технологічні Сили України" Анастасія Мішкіна.

Водночас, за її словами, важливо своєчасно реагувати та надавати індустрії можливості швидко виходити на ринки країн-союзників.

Експорт української зброї

Нагадаємо, на початку жовтня минулого року стало відомо, що Україна найближчим часом відновить масовий експорт зброї.

Згодом, у листопаді секретар РНБО Рустем Умєров озвучив дату, коли будуть перші реальні контракти на експорт зброї з України.

Вже у лютому 2026 року президент України Володимир Зеленський відвідав у Мюнхені перше німецько-українське підприємство з виробництва безпілотників. Він показав перший спільно виготовлений ударний дрон.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Міністерство оборони України Близький Схід Збройні сили України Дрони
