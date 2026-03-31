Експорт української зброї на Близький Схід обмежено: що кажуть виробники

Експорт української зброї до країн Близького Сходу обмежено через ряд причин, серед яких національні інтереси та дипломатичні наслідки.

"Кожне рішення впирається в національний інтерес, кінцевого користувача, дипломатичні наслідки і питання, чи не послаблює це наші власні спроможності", – зазначив виконавчий директор Української ради зброярів Ігор Федірко.

За його словами, саме тому щодо чутливих ринків, зокрема на Близькому Сході, держава дуже обережна.

"В умовах війни й ведення активних бойових дій ми розуміємо позицію і прерогативу держави визначати експортну політику й визначати, наприклад, через підписання безпекових угод з союзниками, країни, з якими український ОПК може будувати партнерства на різних рівнях", - підкреслила виконавчий директор асоціації "Технологічні Сили України" Анастасія Мішкіна.

Водночас, за її словами, важливо своєчасно реагувати та надавати індустрії можливості швидко виходити на ринки країн-союзників.