Експорт української зброї на Близький Схід обмежено: що кажуть виробники
Експорт української зброї до країн Близького Сходу обмежено через ряд причин, серед яких національні інтереси та дипломатичні наслідки.
Про це йдеться у статті РБК-Україна "Від дронів до танків. Хто в світі хоче купувати українську зброю та що заважає експорту".
"Кожне рішення впирається в національний інтерес, кінцевого користувача, дипломатичні наслідки і питання, чи не послаблює це наші власні спроможності", – зазначив виконавчий директор Української ради зброярів Ігор Федірко.
За його словами, саме тому щодо чутливих ринків, зокрема на Близькому Сході, держава дуже обережна.
"В умовах війни й ведення активних бойових дій ми розуміємо позицію і прерогативу держави визначати експортну політику й визначати, наприклад, через підписання безпекових угод з союзниками, країни, з якими український ОПК може будувати партнерства на різних рівнях", - підкреслила виконавчий директор асоціації "Технологічні Сили України" Анастасія Мішкіна.
Водночас, за її словами, важливо своєчасно реагувати та надавати індустрії можливості швидко виходити на ринки країн-союзників.
Нагадаємо, на початку жовтня минулого року стало відомо, що Україна найближчим часом відновить масовий експорт зброї.
Згодом, у листопаді секретар РНБО Рустем Умєров озвучив дату, коли будуть перші реальні контракти на експорт зброї з України.
Вже у лютому 2026 року президент України Володимир Зеленський відвідав у Мюнхені перше німецько-українське підприємство з виробництва безпілотників. Він показав перший спільно виготовлений ударний дрон.