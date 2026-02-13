Зеленський "привідкрив завісу" першого німецько-українського заводу дронів для ЗСУ (відео)

Президент України Володимир Зеленський відвідав у Мюнхені перше німецько-українське підприємство з виробництва безпілотників. Він показав перший спільно виготовлений ударний дрон.

Як повідомляє РБК-Україна , про це глава держави повідомив у своєму Telegram , опублікувавши відео з виробництва.

За словами Зеленського, під час візиту він прийняв перший спільно виготовлений ударний дрон та ознайомився з виробничою лінією. Також відбувся демонстраційний політ безпілотника.

"Це сучасна українська технологія. Перевірена в бою. Оснащена штучним інтелектом. Він завдаватиме ударів, здійснюватиме розвідку та захищатиме наших воїнів", – зазначив президент.

Очікується, що вже цього року 10 тисяч дронів, вироблених на підприємстві, передадуть Україні для посилення війська.

Зеленський наголосив, що Україна тривалий час працювала над відкриттям спільних виробничих ліній у Європі, і нині перший такий завод запрацював у Німеччині.

До кінця року планується відкриття ще 10 спільних підприємств із виробництва українських дронів.

"Дякую канцлеру Фрідріху Мерцу, уряду Німеччини, особисто міністру оборони Борису Пісторіусу й німецькому народові", - сказав президент.