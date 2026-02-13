Зеленський "привідкрив завісу" першого німецько-українського заводу дронів для ЗСУ (відео)
Президент України Володимир Зеленський відвідав у Мюнхені перше німецько-українське підприємство з виробництва безпілотників. Він показав перший спільно виготовлений ударний дрон.
Як повідомляє РБК-Україна, про це глава держави повідомив у своєму Telegram, опублікувавши відео з виробництва.
За словами Зеленського, під час візиту він прийняв перший спільно виготовлений ударний дрон та ознайомився з виробничою лінією. Також відбувся демонстраційний політ безпілотника.
"Це сучасна українська технологія. Перевірена в бою. Оснащена штучним інтелектом. Він завдаватиме ударів, здійснюватиме розвідку та захищатиме наших воїнів", – зазначив президент.
Очікується, що вже цього року 10 тисяч дронів, вироблених на підприємстві, передадуть Україні для посилення війська.
Зеленський наголосив, що Україна тривалий час працювала над відкриттям спільних виробничих ліній у Європі, і нині перший такий завод запрацював у Німеччині.
До кінця року планується відкриття ще 10 спільних підприємств із виробництва українських дронів.
"Дякую канцлеру Фрідріху Мерцу, уряду Німеччини, особисто міністру оборони Борису Пісторіусу й німецькому народові", - сказав президент.
Виробництво дронів
Нагадаємо, ще у грудні стало відомо, що українські дрони вперше вироблятимуться у промислових масштабах у Європі в межах нової ініціативи "Будуй з Україною".
За реалізацію проєкту відповідає спільне німецько-українське оборонне підприємство Quantum Frontline Industries.
Компанія має створити першу в Європі повністю автоматизовану закордонну промислову лінію з виробництва безпілотників для Збройних сил України.
Виробничі потужності будуть розташовані в Німеччині та працюватимуть за стандартами НАТО.
Сьогодні у Мюнхені радник президента України зі стратегічних питань Олександр Камишін під час відкриття розповів перші подробиці про запуск заводу.
Перед цим президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна починає експорт дронів до Європи.