Экспорт украинского оружия на Ближний Восток ограничен: что говорят производители

Экспорт украинского оружия в страны Ближнего Востока ограничен по ряду причин, среди которых национальные интересы и дипломатические последствия.

Об этом говорится в статье РБК-Украина "От дронов до танков. Кто в мире хочет покупать украинское оружие и что мешает экспорту ".

"Каждое решение упирается в национальный интерес, конечного пользователя, дипломатические последствия и вопрос, не ослабляет ли это наши собственные возможности", - отметил исполнительный директор Украинского совета оружейников Игорь Федирко.

По его словам, именно поэтому в отношении чувствительных рынков, в частности на Ближнем Востоке, государство очень осторожное.

"В условиях войны и ведения активных боевых действий мы понимаем позицию и прерогативу государства определять экспортную политику и определять, например, через подписание соглашений по безопасности с союзниками, страны, с которыми украинский ОПК может строить партнерства на разных уровнях", - подчеркнула исполнительный директор ассоциации "Технологические Силы Украины" Анастасия Мишкина.

В то же время, по ее словам, важно своевременно реагировать и предоставлять индустрии возможности быстро выходить на рынки стран-союзников.