Експорт української зброї у 2026 році може сягнути кількох мільярдів доларів, - РНБО

Україна може експортувати військові товари та послуги на кілька мільярдів доларів у 2026 році. Це стало можливим після того, як держава дозволила перші продажі оборонної продукції за кордон.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Давид Алоян агенству Reuters .

Потенціал експорту

Він розповів, що на початку місяця державна комісія, що видає відповідні ліцензії під час воєнного стану, схвалила більшість із 40 заявок від підприємств оборонної промисловості на експорт матеріальних засобів і послуг.

За словами Алояна, експортний потенціал на 2026 рік оцінюється у "кілька мільярдів доларів", враховуючи готову продукцію, запчастини, компоненти та сервісні послуги. Він підкреслив, що цей показник значно перевищує довоєнні обсяги експорту.

Водночас чиновник зауважив, що власні оборонні потреби України залишаються безумовним пріоритетом.

"Власні військові потреби України мають бути на першому місці, оскільки російські війська просуваються на сході країни, а авіаудари завдають ударів по містах і селах, розташованих далеко від лінії фронту", - заявив заступник секретаря РБНО.

Хто зацікавлений в українських технологіях

Західні союзники та країни Близького Сходу виявляють значний інтерес до українських бойових розробок.

Серед найбільш зацікавлених сторін Алоян назвав:

США, Велику Британію та Німеччину;

Країни Північної Європи;

Три держави Близького Сходу та щонайменше одну азійську країну.

Особлива увага прикута до сфери безпілотників, важкої техніки та програми FrankenSAM, яка поєднує радянські зенітно-ракетні комплекси із західними ракетами.

Пріоритет в експорті надаватиметься державам, які є найсильнішими союзниками Києва у війні.

Розвіток спільних підприємств

Україна також прагне розвивати спільні підприємства та інші форми кооперації з іноземними партнерами, щоб залучати фінансові ресурси, створювати нові ланцюги постачання озброєнь на фронт і отримувати доступ до нових технологій. Це важливіше, ніж простий продаж готової продукції.

Також уряд, за його словами, розглядає можливість запровадження спеціального експортного мита для оборонних компаній.

Очікується, що доходи від цього податку будуть спрямовані на фінансування внутрішніх військових потреб України.

"Ми не маємо мети замкнути всіх виробників всередині країни. Наш підхід зосереджений на національних інтересах, а вже потім ідуть комерційні", - підсумував Давид Алоян.