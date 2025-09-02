Експорт сиплеться, попит слабшає: у Росії третій місяць поспіль падає виробництво

Російський промисловий сектор фіксує скорочення третій місяць поспіль. У серпні індекс PMI піднявся до 48,7 проти 47 у липні, але все одно залишився нижчим за позначку 50. Це означає, що падіння у галузі триває.

Причини спаду

Основними факторами аналітики називають слабкий внутрішній попит, зниження експортних замовлень та фінансові труднощі клієнтів.

Важливо, що у серпні експортні контракти скоротилися вп’яте за останні пів року, що вказує на втрату конкурентних позицій російських виробників на глобальних ринках.

Економічні проблеми залишаються

Попри окремі заяви бізнесу про "оптимізм", ключові проблеми російської економіки не зникають. Це сировинна залежність, величезні витрати на війну та зниження купівельної спроможності.

"Це вказує на подальшу стагнацію промисловості та обмежені можливості для зростання", - наголошують в ЦПД.