В августе российская промышленность снова показала минус. Даже небольшой рост индекса деловой активности (PMI) не спас от падения, которое продолжается уже три месяца.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации в Telegram.
Российский промышленный сектор фиксирует сокращение третий месяц подряд. В августе индекс PMI поднялся до 48,7 против 47 в июле, но все равно остался ниже отметки 50. Это означает, что падение в отрасли продолжается.
Основными факторами аналитики называют слабый внутренний спрос, снижение экспортных заказов и финансовые трудности клиентов.
Важно, что в августе экспортные контракты сократились в пятый раз за последние полгода, что указывает на потерю конкурентных позиций российских производителей на глобальных рынках.
Несмотря на отдельные заявления бизнеса об "оптимизме", ключевые проблемы российской экономики не исчезают. Это сырьевая зависимость, огромные расходы на войну и снижение покупательной способности.
"Это указывает на дальнейшую стагнацию промышленности и ограниченные возможности для роста", - отмечают в ЦПД.
Справка:
Индекс деловой активности (PMI) - это макроэкономический показатель, который отражает уровень деловой активности в конкретных секторах экономики, используя результаты опросов менеджеров по закупкам. Значение выше 50% указывает на рост активности, ниже - на спад, а значение 50% означает стагнацию.
Впервые с начала полномасштабного вторжения в Украину каждый второй рубль, поступивший в федеральный бюджет РФ, пошел на финансирование армии и закупку оружия.
Даже российское правительство признало, что экономический рост остановился. Сообщается, что за последние полгода темпы упали в 11 раз, а целые отрасли уже скатились в рецессию, даже "оборонка" потеряла динамику.
Напомним, в СМИ писали, что даже российский диктатор Владимир Путин все больше обеспокоен состоянием российской экономики в условиях войны.