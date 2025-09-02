Экспорт сыпется, спрос ослабевает: в России третий месяц подряд падает производство

Российский промышленный сектор фиксирует сокращение третий месяц подряд. В августе индекс PMI поднялся до 48,7 против 47 в июле, но все равно остался ниже отметки 50. Это означает, что падение в отрасли продолжается.

Причины спада

Основными факторами аналитики называют слабый внутренний спрос, снижение экспортных заказов и финансовые трудности клиентов.

Важно, что в августе экспортные контракты сократились в пятый раз за последние полгода, что указывает на потерю конкурентных позиций российских производителей на глобальных рынках.

Экономические проблемы остаются

Несмотря на отдельные заявления бизнеса об "оптимизме", ключевые проблемы российской экономики не исчезают. Это сырьевая зависимость, огромные расходы на войну и снижение покупательной способности.

"Это указывает на дальнейшую стагнацию промышленности и ограниченные возможности для роста", - отмечают в ЦПД.