Експорт російської нафти стрімко скорочується, - Bloomberg

За даними агентства, морські поставки сирої нафти з Росії скорочуються третій тиждень поспіль, досягнувши двомісячного мінімуму, а зниження обсягів своєю чергою посилює зниження цін.

За даними відстеження суден, зібраних Bloomberg, за чотири тижні до 9 листопада країна відвантажувала 3,45 млн барелів на день, що приблизно на 130 тисяч менше, ніж за той же період до 2 листопада.

Вартість експорту нафти з РФ впала до найнижчого рівня із серпня в середньому за чотири тижні, при цьому валова вартість експорту скоротилася приблизно на 80 млн доларів – до 1,28 млрд доларів.

Скорочення потоку нафти з російських портів збіглося з падінням цін, що призвело до скорочення доходів, які спрямовуються на фінансування війни Росії в Україні.

Великі обсяги російської сирої нафти залишаються на танкерах, оскільки санкції США призвели до уповільнення розвантаження торгових суден. Найближчими тижнями ця цифра може збільшитися; крайній термін прийому нафти, що поставляється нафтовидобувними гігантами ПАТ "Роснефть" і ПАТ "Лукойл" – 21 листопада.

За даними відстеження суден і звітами портових агентів, за минулий тиждень 31 танкер завантажив 23,43 млн барелів російської нафти. Цей обсяг перевищує 21,11 млн барелів, відвантажених 27 судами на попередньому тижні.

Ключовими ринками експорту російської нафти були Туреччина, Китай та Індія. При цьому постачання до Туреччини впали приблизно до 270 тисяч барелів на добу.