Экспорт российской нефти стремительно сокращается, - Bloomberg

По данным агентства, морские поставки сырой нефти из России сокращаются третью неделю подряд, достигнув двухмесячного минимума, а снижение объемов в свою очередь усиливает снижение цен.

По данным отслеживания судов, собранных Bloomberg, за четыре недели до 9 ноября страна отгружала 3,45 млн баррелей в день, что примерно на 130 тысяч меньше, чем за тот же период до 2 ноября.

Стоимость экспорта нефти из РФ упала до самого низкого уровня с августа в среднем за четыре недели, при этом валовая стоимость экспорта сократилась примерно на 80 млн долларов - до 1,28 млрд долларов.

Сокращение потока нефти из российских портов совпало с падением цен, что привело к сокращению доходов, направляемых на финансирование войны России в Украине.

Большие объемы российской сырой нефти остаются на танкерах, поскольку санкции США привели к замедлению разгрузки торговых судов. В ближайшие недели эта цифра может увеличиться; крайний срок приема нефти, поставляемой нефтедобывающими гигантами ПАО "Роснефть" и ПАО "Лукойл" - 21 ноября.

По данным отслеживания судов и отчетам портовых агентов, за прошедшую неделю 31 танкер загрузил 23,43 млн баррелей российской нефти. Этот объем превышает 21,11 млн баррелей, отгруженных 27 судами на предыдущей неделе.

Ключевыми рынками экспорта российской нефти были Турция, Китай и Индия. При этом поставки в Турцию упали примерно до 270 тысяч баррелей в сутки.