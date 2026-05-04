Експорт нафти РФ просів майже на 17% після ударів по портах, - Власюк

Зниження експорту нафти РФ пов’язують із ударами по ключових логістичних вузлах на Балтійському напрямку.
Про це заявив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк у коментарі журналістам, повідомляє РБК-Україна.
За його словами, найбільш показове падіння фіксується саме в цьому регіоні. За даними Інституту Чорноморських стратегічних досліджень, у квітні обсяги експорту російської нафти скоротилися на 16,8% - майже на 1,8 млн тонн порівняно з березнем.
Таку динаміку пов’язують із впливом так званих "кінетичних санкцій" - ударами по ключових портах Приморськ і Усть-Луга, які забезпечують значну частину експорту.
"Це прямий ефект впливу на ключову експортну інфраструктуру", - зазначив Власюк.
Водночас Росія намагається компенсувати втрати через інші напрямки, зокрема Чорне море, де нарощує обсяги відвантаження.
"Це означає, що в цілому санкційний тиск дає результат і дозволяє забезпечувати зниження обсягів нафтового експорту з Росії", - підсумував він.
Україна продовжує тиснути на ключову енергетичну інфраструктуру РФ. Удари по портах і нафтопереробних об’єктах розглядаються як частина стратегії зі зменшення доходів Москви від продажу енергоносіїв.
Зокрема, президент України Володимир Зеленський раніше заявляв про критичні втрати російських нафтових портів, наголошуючи, що поєднання ударів і "далекобійних" санкцій вже призводить до скорочення експорту.
Інтенсивність атак на віддалені об’єкти зросла. Українські дрони, зокрема, уразили один із найбільших нафтопереробних заводів у Росії на відстані понад 1500 кілометрів від кордону.
Після удару на підприємстві тривалий час не могли загасити пожежу, над об’єктом здіймався густий дим, проводилася евакуація.
Також супутникові знімки зафіксували наслідки вже третього за місяць удару по Туапсинському НПЗ - вони свідчать про серйозні пошкодження інфраструктури.