Экспорт нефти РФ просел почти на 17% после ударов по портам, - Власюк

Снижение экспорта нефти РФ связывают с ударами по ключевым логистическим узлам на Балтийском направлении.
Об этом заявил уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк в комментарии журналистам, сообщает РБК-Украина.
По его словам, наиболее показательное падение фиксируется именно в этом регионе. По данным Института Черноморских стратегических исследований, в апреле объемы экспорта российской нефти сократились на 16,8% - почти на 1,8 млн тонн по сравнению с мартом.
Такую динамику связывают с влиянием так называемых "кинетических санкций" - ударами по ключевым портам Приморск и Усть-Луга, которые обеспечивают значительную часть экспорта.
"Это прямой эффект воздействия на ключевую экспортную инфраструктуру", - отметил Власюк.
В то же время Россия пытается компенсировать потери через другие направления, в частности Черное море, где наращивает объемы отгрузки.
"Это означает, что в целом санкционное давление дает результат и позволяет обеспечивать снижение объемов нефтяного экспорта из России", - подытожил он.
Украина продолжает давить на ключевую энергетическую инфраструктуру РФ. Удары по портам и нефтеперерабатывающим объектам рассматриваются как часть стратегии по уменьшению доходов Москвы от продажи энергоносителей.
В частности, президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял о критических потерях российских нефтяных портов, подчеркивая, что сочетание ударов и "дальнобойных" санкций уже приводит к сокращению экспорта.
Интенсивность атак на удаленные объекты возросла. Украинские дроны, в частности, поразили один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России на расстоянии более 1500 километров от границы.
После удара на предприятии долгое время не могли потушить пожар, над объектом поднимался густой дым, проводилась эвакуация.
Также спутниковые снимки зафиксировали последствия уже третьего за месяц удара по Туапсинскому НПЗ - они свидетельствуют о серьезных повреждениях инфраструктуры.