RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Экспорт нефти РФ просел почти на 17% после ударов по портам, - Власюк

21:43 04.05.2026 Пн
2 мин
Какие именно порты стали самым слабым звеном агрессора?
aimg Мария Науменко aimg Роман Кот
Фото: нефтяной танкер (Getty Images)

Снижение экспорта нефти РФ связывают с ударами по ключевым логистическим узлам на Балтийском направлении.

.

Об этом заявил уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк в комментарии журналистам, сообщает РБК-Украина.

Читайте также: "Дальнобойные санкции" по нефти РФ достигли максимума за четыре месяца, - Bloomberg

По его словам, наиболее показательное падение фиксируется именно в этом регионе. По данным Института Черноморских стратегических исследований, в апреле объемы экспорта российской нефти сократились на 16,8% - почти на 1,8 млн тонн по сравнению с мартом.

Такую динамику связывают с влиянием так называемых "кинетических санкций" - ударами по ключевым портам Приморск и Усть-Луга, которые обеспечивают значительную часть экспорта.

"Это прямой эффект воздействия на ключевую экспортную инфраструктуру", - отметил Власюк.

В то же время Россия пытается компенсировать потери через другие направления, в частности Черное море, где наращивает объемы отгрузки.

"Это означает, что в целом санкционное давление дает результат и позволяет обеспечивать снижение объемов нефтяного экспорта из России", - подытожил он.

"Дальнобойные санкции" в действии

Украина продолжает давить на ключевую энергетическую инфраструктуру РФ. Удары по портам и нефтеперерабатывающим объектам рассматриваются как часть стратегии по уменьшению доходов Москвы от продажи энергоносителей.

В частности, президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял о критических потерях российских нефтяных портов, подчеркивая, что сочетание ударов и "дальнобойных" санкций уже приводит к сокращению экспорта.

Интенсивность атак на удаленные объекты возросла. Украинские дроны, в частности, поразили один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России на расстоянии более 1500 километров от границы.

После удара на предприятии долгое время не могли потушить пожар, над объектом поднимался густой дым, проводилась эвакуация.

Также спутниковые снимки зафиксировали последствия уже третьего за месяц удара по Туапсинскому НПЗ - они свидетельствуют о серьезных повреждениях инфраструктуры.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияУкраинаНАФТАНафта