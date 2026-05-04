Экспорт нефти РФ просел почти на 17% после ударов по портам, - Власюк

Снижение экспорта нефти РФ связывают с ударами по ключевым логистическим узлам на Балтийском направлении.

Об этом заявил уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк в комментарии журналистам, сообщает РБК-Украина .

По его словам, наиболее показательное падение фиксируется именно в этом регионе. По данным Института Черноморских стратегических исследований, в апреле объемы экспорта российской нефти сократились на 16,8% - почти на 1,8 млн тонн по сравнению с мартом.

Такую динамику связывают с влиянием так называемых "кинетических санкций" - ударами по ключевым портам Приморск и Усть-Луга, которые обеспечивают значительную часть экспорта.

"Это прямой эффект воздействия на ключевую экспортную инфраструктуру", - отметил Власюк.

В то же время Россия пытается компенсировать потери через другие направления, в частности Черное море, где наращивает объемы отгрузки.

"Это означает, что в целом санкционное давление дает результат и позволяет обеспечивать снижение объемов нефтяного экспорта из России", - подытожил он.

"Дальнобойные санкции" в действии

Украина продолжает давить на ключевую энергетическую инфраструктуру РФ. Удары по портам и нефтеперерабатывающим объектам рассматриваются как часть стратегии по уменьшению доходов Москвы от продажи энергоносителей.

В частности, президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял о критических потерях российских нефтяных портов, подчеркивая, что сочетание ударов и "дальнобойных" санкций уже приводит к сокращению экспорта.