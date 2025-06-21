До експлуатації в ЗСУ допустили новий наземний дрон Termit: подробиці
Міністерство оборони України допустило до експлуатації у ЗСУ новий вітчизняний безпілотний наземний комплекс Termit.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони України.
Зазначається, що мова йде про нову версію наземного безпілотника. Гусеничні роботизовані комплекси попередньої моделі вже працюють на фронті. Їх використовують для виконання логістичних завдань, спостереження за діями ворога.
Дрони Termit також можуть бути й носіями бойових модулів. Нова версія має покращені динамічні характеристики, а також має потенціал для подальшого удосконалення.
Зазначається, що Termit здатен перевозити до 300 км ваги. Завдяки приземкуватому силуету, низькому центру ваги, гусеницям наземний робот може рухатись по різним типам ґрунтів та поверхонь. Ємності тягових акумуляторів вистачає на кілька годин безперервної роботи, за які робот може подолати кілька десятків кілометрів.
Залежно від поставлених завдань комплекс Termit виготовляють у різних комплектаціях. Є платформи для медичної евакуації, виконання логістичних завдань, мінування території, транспортування додаткового спорядження тощо.
Нові дрони у ЗСУ
Українські військові останнім часом отримали кілька нових дронів. Так, Міноборони нещодавно допустило до експлуатації у ЗСУ вітчизняний безпілотний авіаційний FPV-комплекс "Світловод" на оптоволокні.
Також ЗСУ віднедавна почали масово використовувати новий баражуючий боєприпас MV-25 OSKAR, розроблений французькою компанією KNDS France у співпраці з DELAIR та EOS Technologie.
Окрім того, у Міноборони повідомили, що українські військові використовуватиму новий безпілотний авіаційний комплекс "Волиняка". Наразі відомо, що новий гексакоптер полює за важкоброньованими цілями.
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