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З дальністю до 25 км: ЗСУ отримали новий ударний дрон французького виробництва

Середа 18 червня 2025 11:48
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З дальністю до 25 км: ЗСУ отримали новий ударний дрон французького виробництва Фото: ЗСУ отримали новий ударний дрон французького виробництва (knds.com)
Автор: Константин Широкун

ЗСУ почали масово використовувати новий баражуючий боєприпас MV-25 OSKAR, розроблений французькою компанією KNDS France у співпраці з DELAIR та EOS Technologie.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії KNDS Group.

У компанії зазначають, що новий ударний безпілотник належить до лінійки MATARIS, яка містить кілька моделей з різною дальністю польоту та призначенням.

Розробники додають, що MV-25 OSKAR уже отримав схвальні відгуки від різних підрозділів ЗСУ. Його розробка та впровадження зайняли лише два роки, а перші бойові випробування відбулися у червні 2024 року.

Згідно концепції цей ударний дрон призначений для ураження піхоти та легкоброньованої техніки. Він оснащений осколково-фугасною боєголовкою масою 550 грамів і здатний діяти на дистанції до 25 км, перебуваючи у повітрі до 45 хвилин.

За словами представників компанії-розробника, MV-25 OSKAR легкий у розгортанні і не потребує злітно-посадкової смуги, або підготовленої місцевості. Апарат має низьку радіолокаційну помітність та використовує стійкий до перешкод канал передачі даних, що дає змогу здійснювати навігацію в умовах відсутності супутникового сигналу.

Нові дрони у ЗСУ

Нагадаємо, днями у Міноборони повідомили, що українські військові використовуватиму новий безпілотний авіаційний комплекс "Волиняка". Наразі відомо, що новий гексакоптер полює за важкоброньованими цілями.

Крім того, нещодавно в Міністерстві оборони України пояснили, як добровольці допомагатимуть збивати ворожі дрони.

Окрім того, в Україні офіційно дозволили до експлуатації новий дистанційно-керований бойовий модуль "ШАБЛЯ МК19(М)".

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