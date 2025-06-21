К эксплуатации в ВСУ допустили новый наземный дрон Termit: подробности
Министерство обороны Украины допустило к эксплуатации в ВСУ новый отечественный беспилотный наземный комплекс Termit.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.
Отмечается, что речь идет о новой версии наземного беспилотника. Гусеничные роботизированные комплексы предыдущей модели уже работают на фронте. Их используют для выполнения логистических задач, наблюдения за действиями врага.
Дроны Termit также могут быть и носителями боевых модулей. Новая версия имеет улучшенные динамические характеристики, а также имеет потенциал для дальнейшего усовершенствования.
Отмечается, что Termit способен перевозить до 300 км веса. Благодаря приземистому силуэту, низкому центру тяжести, гусеницам наземный робот может двигаться по различным типам почв и поверхностей. Емкости тяговых аккумуляторов хватает на несколько часов непрерывной работы, за которые робот может преодолеть несколько десятков километров.
В зависимости от поставленных задач комплекс Termit изготавливают в различных комплектациях. Есть платформы для медицинской эвакуации, выполнения логистических задач, минирования территории, транспортировки дополнительного снаряжения и тому подобное.
Новые дроны в ВСУ
Украинские военные в последнее время получили несколько новых дронов. Так, Минобороны недавно допустило к эксплуатации в ВСУ отечественный беспилотный авиационный FPV-комплекс "Световод" на оптоволокне.
Также ВСУ недавно начали массово использовать новый барражирующий боеприпас MV-25 OSKAR, разработанный французской компанией KNDS France в сотрудничестве с DELAIR и EOS Technologie.
Кроме того, в Минобороны сообщили, что украинские военные будут использовать новый беспилотный авиационный комплекс "Волыняка". Известно, что новый гексакоптер охотится за тяжелобронированными целями.
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