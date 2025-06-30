До експлуатації в ЗСУ допустили новий дрон "Ронні-13": що про нього відомо

Міноборони допустило до експлуатації в ЗСУ новий ударний дрон. Апарат створений з урахуванням бойового досвіду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони України.

Військові зможуть адаптувати дрон під конкретні завдання - апарат може бути оснащений різними типами камер, включно з нічним баченням.

Це дозволяє дрону нести бойовий заряд на значні відстані для ураження живої сили та техніки противника.

Як зазначили у відомстві, "Ронні-13" має міцну легку раму, ємні акумулятори та потужні безколекторні двигуни.

Фото: До експлуатації в ЗСУ допустили новий дрон "Ронні-13" (mod.gov.ua)

Безпілотник виготовлений українським підприємством з урахуванням бойового досвіду. Його основна особливість - оптоволоконна система управління, яка забезпечує стійкий зв’язок і знижує ризик виявлення.

Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах безпілотний літальний апарат "Ронні-13".

Нові дрони у ЗСУ

Українські військові останнім часом отримали кілька нових дронів. Так, Міноборони нещодавно допустило до експлуатації у ЗСУ вітчизняний безпілотний авіаційний FPV-комплекс "Світловод" на оптоволокні.

Також ЗСУ віднедавна почали масово використовувати новий баражуючий боєприпас MV-25 OSKAR, розроблений французькою компанією KNDS France у співпраці з DELAIR та EOS Technologie.

Окрім того, у Міноборони повідомили, що українські військові використовуватиму новий безпілотний авіаційний комплекс "Волиняка". Наразі відомо, що новий гексакоптер полює за важкоброньованими цілями.

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