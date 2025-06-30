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К эксплуатации в ВСУ допустили новый дрон "Ронни-13": что о нем известно

Понедельник 30 июня 2025 12:52
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К эксплуатации в ВСУ допустили новый дрон "Ронни-13": что о нем известно Фото: В ВСУ поступил дрон с оптоволоконным управлением (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Минобороны допустило к эксплуатации в ВСУ новый ударный дрон. Аппарат создан с учетом боевого опыта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.

Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в Вооруженных силах беспилотный летательный аппарат "Ронни-13".

Беспилотник изготовлен украинским предприятием с учетом боевого опыта. Его основная особенность - оптоволоконная система управления, которая обеспечивает устойчивую связь и снижает риск обнаружения.

К эксплуатации в ВСУ допустили новый дрон &quot;Ронни-13&quot;: что о нем известно

Фото: К эксплуатации в ВСУ допустили новый дрон "Ронни-13" (mod.gov.ua)

Как отметили в ведомстве, "Ронни-13" имеет прочную легкую раму, емкие аккумуляторы и мощные бесколлекторные двигатели.

Это позволяет дрону нести боевой заряд на значительные расстояния для поражения живой силы и техники противника.

Военные смогут адаптировать дрон под конкретные задачи - аппарат может быть оснащен различными типами камер, включая ночное видение.

Новые дроны в ВСУ

Украинские военные в последнее время получили несколько новых дронов. Так, Минобороны недавно допустило к эксплуатации в ВСУ отечественный беспилотный авиационный FPV-комплекс "Световод" на оптоволокне.

Также ВСУ недавно начали массово использовать новый барражирующий боеприпас MV-25 OSKAR, разработанный французской компанией KNDS France в сотрудничестве с DELAIR и EOS Technologie.

Кроме того, в Минобороны сообщили, что украинские военные будут использовать новый беспилотный авиационный комплекс "Волыняка". Известно, что новый гексакоптер охотится за тяжелобронированными целями.

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