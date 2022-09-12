Эксплуатация ЗАЭС зависит от прекращения вражеских обстрелов по станции, - Кориков

Для восстановления нормальных условий эксплуатации ЗАЭС, Россия должна прекратить обстрелы станции, прилегающих территорий и линий электропередачи. В случае повреждения работающей линии, ток придется вырабатывать с помощью дизельных генераторов.

Об этом пишет РБК-Украина из ссылки на слова исполняющего обязанности главы - главного государственного инспектора по ядерной и радиационной безопасности Олега Корикова.

В случае применения дизельных генераторов, резервов топлива для обеспечения их работы хватит лишь на около 10 суток.

"Сейчас очень проблематично завезти на неподконтрольную территорию новый объем дизтоплива. В случае обесточивания и исчерпания запасов дизельного топлива возможна даже тяжелая авария. Речь идет о расплавлении ядерного топлива с возможным выбросом радиоактивных продуктов в атмосферу, объемы которых сопоставимы с Фукусимой и Чернобылем", - отметил Кориков.

Единственным вариантом устранения угрожающей ситуации является срочное прекращение обстрелов со стороны России, деоккупации и демилитаризации ЗАЭС, а также прилегающих территорий и города Энергодар.

"Необходимо вернуть АЭС под полный контроль украинской власти. Лишь тогда будут восстановлены безопасные условия эксплуатации ядерного объекта. При необходимости - будет доставлено дополнительно дизельное топливо. Появится возможность отремонтировать поврежденные электросети, соединяющие АЭС с украинской энергосистемой. А значит это вернет ЗАЭС к безопасным условиям эксплуатации", - отметил Кориков.