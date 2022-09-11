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МАГАТЭ начало консультации по созданию зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС

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Воскресенье 11 сентября 2022 18:57
МАГАТЭ начало консультации по созданию зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС Фото: Рафаэль Гросси, гендиректор МАГАТЭ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) начало проводить консультации о необходимости создания зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

Комментируя возобновление работы резервной линии электропередач к Запорожской АЭС, он отметил, что это очень важный шаг для поддержания ядерной безопасности станции. Но, по словам Гросси, ситуация вокруг ЗАЭС все еще остается напряженной.

"Я по-прежнему серьезно обеспокоен ситуацией на станции, которая остается в опасности до тех пор, пока продолжаются обстрелы. Для решения этой серьезной проблемы начаты консультации о необходимости срочного создания зоны ядерной безопасности и защиты на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС)", - заявил Гросси.

Напомним, ранее Гросси призвал срочно создать зону ядерной безопасности вокруг ЗАЭС и объяснил, что она не будет идентична демилитаризации.

Также мы писали, что Гросси призвал немедленно прекратить обстрелы Запорожской АЭС.

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Запорожская АЭС МАГАТЭ Война России против Украины
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