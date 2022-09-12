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В МИД озвучили условия МАГАТЭ по ЗАЭС, которые удовлетворят Украину

Новина українською →
Понедельник 12 сентября 2022 18:32
В МИД озвучили условия МАГАТЭ по ЗАЭС, которые удовлетворят Украину Фото: Олег Николенко, прессекретарь МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

МАГАТЭ должна способствовать деоккупации ЗАЭС. Возвращение станции под контроль Украины заставит Россию прекратить опасную игру.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт пресс-секретаря МИД Олега Николенко.

"Единственный способ обеспечить ядерную безопасность Запорожской электростанции - это ее деокупация, демилитаризация и возвращение под контроль Украины. Все усилия МАГАТЭ должны быть направлены на достижение этой цели. Остальное не заставит Россию прекратить свою опасную игру", - пишет Николенко.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал срочно создать зону безопасности вокруг ЗАЭС и объяснил, что она не будет идентична демилитаризации. После этого МАГАТЭ начало проводить соответствующие консультации.

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Запорожская АЭС МАГАТЭ
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