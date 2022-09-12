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Експлуатація ЗАЕС залежить від припинення ворожих обстрілів по станції, - Коріков

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Понеділок 12 вересня 2022 19:03
Експлуатація ЗАЕС залежить від припинення ворожих обстрілів по станції, - Коріков Фото: експлуатація ЗАЕС залежить від припинення ворожих обстрілів по станції (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Для відновлення нормальних умов експлуатації ЗАЕС, Росія повинна припинити обстріли станції, прилеглих територій та ліній електропередачі. У разі пошкодження працюючої лінії, струм доведеться виробляти за допомогою дизельних генераторів.

Про це пише РБК-Україна з посилання на слова виконувача обов’язків голови - головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки Олега Корікова.

У разі застосування дизельних генераторів, резервів палива для забезпечення їхньої роботи вистачить лише на близько 10 діб.

"Зараз дуже проблематично завезти на непідконтрольну територію новий обсяг дизпалива. В разі знеструмлення та вичерпання запасів дизельного пального можлива навіть важка аварія. Йдеться про розплавлення ядерного палива з можливим викидом радіоактивних продуктів в атмосферу, обсяги яких можна порівняти із Фукусімою та Чорнобилем", - зауважив Коріков.

Єдиним варіантом усунення загрозливої ситуації є термінове припинення обстрілів з боку Росії, деокупації й демілітаризації ЗАЕС, а також прилеглих територій й міста Енергодар.

"Необхідно повернути АЕС під повний контроль української влади. Лише тоді будуть відновлені безпечні умови експлуатації ядерного об’єкта. За потреби - буде доставлено додатково дизельне пальне. З’явиться можливість відремонтувати пошкоджені електромережі, що з’єднують АЕС із українською енергосистемою. А відтак це поверне ЗАЕС до безпечних умов експлуатації", - зауважив Коріков.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі закликав терміново створити зону ядерної безпеки навколо ЗАЕС і пояснив, що вона не буде ідентична демілітаризації. Після цього МАГАТЕ почало проводити відповідні консультації.

За словами прессекретаря МЗС Олега Ніколена, МАГАТЕ повинна сприяти деокупації ЗАЕС.

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