Эксперты оценили вклад Витренко в реорганизацию "Нафтогаза"

Национальная акционерная компания (НАК) "Нафтогаз" на протяжении десятилетий имела множество проблем. Юрию Витренко, которого вчера назначали главой правления компании , стоит отдать должное за ведение арбитражных дел с "Газпромом".

Об этом говорится в статье Kyiv Post .

"У этой компании ("Нафтогаза", - ред.) были проблемы на протяжении десятилетий. Энергия была источником самой большой коррупции в Украине. В то время как Коболев, Витренко и другие заслуживают похвалы за выдавливание ряда коррупционных схем", - пишет издание.

Вместе с тем Kyiv Post считает, что Юрию Витренко стоит отдать должное за ведение арбитражных дел о нарушениях "Газпромом" контрактов, в результате чего государство заработало 3 млрд долларов.

"Он также разработал надежный план увеличения добычи нефти и газа при одновременном развитии возобновляемых источников энергии, сдерживании влияния олигархов и создании более конкурентного рынка, интегрированного с Европой", - резюмирует издание.