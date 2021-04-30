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Эксперты оценили вклад Витренко в реорганизацию "Нафтогаза"

Новина українською → Киев, Пятница 30 апреля 2021 17:02
Эксперты оценили вклад Витренко в реорганизацию "Нафтогаза" Фото: Юрий Витренко (УНИАН)
Автор: РБК-Украина

Национальная акционерная компания (НАК) "Нафтогаз" на протяжении десятилетий имела множество проблем. Юрию Витренко, которого вчера назначали главой правления компании, стоит отдать должное за ведение арбитражных дел с "Газпромом".

Об этом говорится в статье Kyiv Post.

"У этой компании ("Нафтогаза", - ред.) были проблемы на протяжении десятилетий. Энергия была источником самой большой коррупции в Украине. В то время как Коболев, Витренко и другие заслуживают похвалы за выдавливание ряда коррупционных схем", - пишет издание.

Вместе с тем Kyiv Post считает, что Юрию Витренко стоит отдать должное за ведение арбитражных дел о нарушениях "Газпромом" контрактов, в результате чего государство заработало 3 млрд долларов.

"Он также разработал надежный план увеличения добычи нефти и газа при одновременном развитии возобновляемых источников энергии, сдерживании влияния олигархов и создании более конкурентного рынка, интегрированного с Европой", - резюмирует издание.

Напомним, 28 апреля Кабинет министров уволил Андрея Коболева с должности главы правления НАК "Нафтогаз Украины". Вместо него назначен Юрий Витренко, который длительное время работал в "Нафтогазе" вместе с Коболевым, однако в 2020 году был уволен.

В последнее время Юрий Витренко занимал должность и.о. министра энергетики. Верховная рада 29 апреля назначила министром энергетики Германа Галущенко. За назначение проголосовали 305 нардепов.

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Новости Украины Энергетика Юрий Витренко реформы Нафтогаз Украины
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