Експерти оцінили внесок Вітренка в реорганізацію "Нафтогазу"

Національна акціонерна компанія (НАК) "Нафтогаз" протягом десятиліть мала безліч проблем. Юрію Вітренку, якого вчора призначали головою правління компанії , варто віддати належне за ведення арбітражних справ з "Газпромом".

Про це йдеться в статті Kyiv Post .

"У цієї компанії ("Нафтогазу", - ред.) були проблеми протягом десятиліть. Енергія була джерелом найбільшої корупції в Україні. У той час як Коболєв, Вітренко та інші заслуговують похвали за видавлювання низки корупційних схем", - пише видання.

Разом з тим Kyiv Post вважає, що Юрію Вітренку варто віддати належне за ведення арбітражних справ щодо порушення "Газпромом" контрактів, в результаті чого держава заробила 3 млрд доларів.

"Він також розробив надійний план збільшення видобутку нафти й газу при одночасному розвитку відновлюваних джерел енергії, стримуванні впливу олігархів і створенні більш конкурентного ринку, інтегрованого з Європою", - резюмує видання.