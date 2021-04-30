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Експерти оцінили внесок Вітренка в реорганізацію "Нафтогазу"

Новость на русском → Києва, П'ятниця 30 квітня 2021 17:41
Експерти оцінили внесок Вітренка в реорганізацію "Нафтогазу" Фото: Юрій Вітренко (УНІАН)
Автор: РБК-Україна

Національна акціонерна компанія (НАК) "Нафтогаз" протягом десятиліть мала безліч проблем. Юрію Вітренку, якого вчора призначали головою правління компанії, варто віддати належне за ведення арбітражних справ з "Газпромом".

Про це йдеться в статті Kyiv Post.

"У цієї компанії ("Нафтогазу", - ред.) були проблеми протягом десятиліть. Енергія була джерелом найбільшої корупції в Україні. У той час як Коболєв, Вітренко та інші заслуговують похвали за видавлювання низки корупційних схем", - пише видання.

Разом з тим Kyiv Post вважає, що Юрію Вітренку варто віддати належне за ведення арбітражних справ щодо порушення "Газпромом" контрактів, в результаті чого держава заробила 3 млрд доларів.

"Він також розробив надійний план збільшення видобутку нафти й газу при одночасному розвитку відновлюваних джерел енергії, стримуванні впливу олігархів і створенні більш конкурентного ринку, інтегрованого з Європою", - резюмує видання.

Нагадаємо, 28 квітня Кабінет міністрів звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК "Нафтогаз України". Замість нього призначено Юрія Вітренка, який тривалий час працював у "Нафтогазі" разом з Коболєвим, проте у 2020 році був звільнений.

Останнім часом Юрій Вітренко обіймав посаду в.о. міністра енергетики. Верховна рада 29 квітня призначила міністром енергетики Германа Галущенка. За призначення проголосували 305 нардепів.

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Новини України Енергетика Юрій Вітренко реформи Нафтогаз України
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