Експерти оцінили внесок Вітренка в реорганізацію "Нафтогазу"
Національна акціонерна компанія (НАК) "Нафтогаз" протягом десятиліть мала безліч проблем. Юрію Вітренку, якого вчора призначали головою правління компанії, варто віддати належне за ведення арбітражних справ з "Газпромом".
Про це йдеться в статті Kyiv Post.
"У цієї компанії ("Нафтогазу", - ред.) були проблеми протягом десятиліть. Енергія була джерелом найбільшої корупції в Україні. У той час як Коболєв, Вітренко та інші заслуговують похвали за видавлювання низки корупційних схем", - пише видання.
Разом з тим Kyiv Post вважає, що Юрію Вітренку варто віддати належне за ведення арбітражних справ щодо порушення "Газпромом" контрактів, в результаті чого держава заробила 3 млрд доларів.
"Він також розробив надійний план збільшення видобутку нафти й газу при одночасному розвитку відновлюваних джерел енергії, стримуванні впливу олігархів і створенні більш конкурентного ринку, інтегрованого з Європою", - резюмує видання.
Нагадаємо, 28 квітня Кабінет міністрів звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК "Нафтогаз України". Замість нього призначено Юрія Вітренка, який тривалий час працював у "Нафтогазі" разом з Коболєвим, проте у 2020 році був звільнений.
Останнім часом Юрій Вітренко обіймав посаду в.о. міністра енергетики. Верховна рада 29 квітня призначила міністром енергетики Германа Галущенка. За призначення проголосували 305 нардепів.