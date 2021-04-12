Эксперты назвали ошибкой возможную продажу "Мотор Сичи" Турции

Возможная продажа контрольного пакета акций ПАО "Мотор Сич" Турции - ошибка со стороны украинской власти. Кроме того, этим будет нанесено публичное оскорбление китайским инвесторам предприятия, которое не загладить, даже если Украина вернет им $3,6 млрд по решению международного арбитража.

"Одно дело, когда власть хладнокровно просчитывает ситуацию, отдает себе отчет в последствиях, но все-таки национализирует предприятия, поскольку это соответствует стратегическим национальным интереса. И совершенно другое дело, когда государство забирает собственность у китайцев только для того, чтобы отдать туркам. Украина, тем самым, оскорбляет Китай, мол, мы с вами, китайцами, не хотим иметь дело", - заявил эксперт.

Эксперт напоминает также о разном геополитическом весе КНР и Турции.

"Китай - сверхдержава, которая в пандемийном хаосе становится только сильнее. А Турция уже 50 лет топчется на пороге ЕС, и Вашингтон не особо благоволит к Эрдогану. То есть Украине нужно очень хорошо думать, как и с кем дружить. Китай точно завтра будет сильнее чем сегодня. И точно не забудет кейс "Мотор Сичи". Публичное унижение и оскорбление нельзя искупить деньгами, Украине придется за это заплатить", - добавляет он.

По мнению экономического эксперта Алексея Куща, украинские чиновники легкомысленно обращаются с вопросами собственности и национальной безопасности.

"Попробуйте приехать в Турцию и купить там 50% акций турецкого государственного предприятия, которое производит стратегическую продукцию двойного назначения. И если кто-то думает, что мы будем влиять на поставки Bayraktar, то он глубоко ошибается. Если турки купят "Мотор Сич", они сами решат куда и сколько поставлять", - отметил экономист в Facebook.