Эксперты назвали ошибкой возможную продажу "Мотор Сичи" Турции
Возможная продажа контрольного пакета акций ПАО "Мотор Сич" Турции - ошибка со стороны украинской власти. Кроме того, этим будет нанесено публичное оскорбление китайским инвесторам предприятия, которое не загладить, даже если Украина вернет им $3,6 млрд по решению международного арбитража.
Об этом заявил директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.
"Одно дело, когда власть хладнокровно просчитывает ситуацию, отдает себе отчет в последствиях, но все-таки национализирует предприятия, поскольку это соответствует стратегическим национальным интереса. И совершенно другое дело, когда государство забирает собственность у китайцев только для того, чтобы отдать туркам. Украина, тем самым, оскорбляет Китай, мол, мы с вами, китайцами, не хотим иметь дело", - заявил эксперт.
Эксперт напоминает также о разном геополитическом весе КНР и Турции.
"Китай - сверхдержава, которая в пандемийном хаосе становится только сильнее. А Турция уже 50 лет топчется на пороге ЕС, и Вашингтон не особо благоволит к Эрдогану. То есть Украине нужно очень хорошо думать, как и с кем дружить. Китай точно завтра будет сильнее чем сегодня. И точно не забудет кейс "Мотор Сичи". Публичное унижение и оскорбление нельзя искупить деньгами, Украине придется за это заплатить", - добавляет он.
По мнению экономического эксперта Алексея Куща, украинские чиновники легкомысленно обращаются с вопросами собственности и национальной безопасности.
"Попробуйте приехать в Турцию и купить там 50% акций турецкого государственного предприятия, которое производит стратегическую продукцию двойного назначения. И если кто-то думает, что мы будем влиять на поставки Bayraktar, то он глубоко ошибается. Если турки купят "Мотор Сич", они сами решат куда и сколько поставлять", - отметил экономист в Facebook.
Напомним, в настоящее время китайские инвесторы ПАО "Мотор Сич" ведут международный арбитраж, чтобы взыскать с Украины $3,6 млрд в качестве компенсации ущерба, понесенного в результате экспроприации их инвестиций Украинской власти.
23 марта президент ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о мерах по защите национальных интересов в сфере авиамоторостроения. Тогда на заседании Совбеза было решено, что завод "Мотор Сич" вернут "в собственность украинского народа".
Как писало РБК-Украина, о попытке Украины продать туркам "Мотор Сич", сообщало международное издание Times Of Middle East.
Впоследствии в Минстратегпроме опровергли такие намерения и заявили о невмешательстве в деятельность частных предприятий.
"В соответствии с требованиями Хозяйственного кодекса Украины вмешательство органов государственной власти и органов местного самоуправления, их должностных лиц в хозяйственные отношения предприятий запрещено, поэтому Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины не имеет права вмешиваться в хозяйственную деятельность частного субъекта хозяйствования - акционерного общества "Мотор Сич", - заявили министерства.