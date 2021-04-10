У Уруского сообщили, что власть решает кризисные вопросы вокруг "Мотор Сич" в закрытом режиме

В Министерстве по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины сообщили, что решение кризисных вопросов, которые возникают в последнее время вокруг АО "Мотор Сич" осуществляется руководством государства и правительства в закрытом режиме.

Об этом говорится в ответе министерства на запрос РБК-Украина.

В частности, заместитель министра Валерий Иващенко, сообщил, что в соответствии с требованиями Хозяйственного кодекса Украины вмешательство органов государственной власти и органов местного самоуправления, их должностных лиц в хозяйственные отношения предприятий запрещено.

"Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины не имеет права вмешиваться в хозяйственную деятельность частного субъекта хозяйствования - акционерного общества "Мотор Сич", - говорится в ответе.

Кроме этого, в документе отмечается, что решение кризисных вопросов, которые возникают в последнее время вокруг АО "Мотор Сич" осуществляется руководством государства и правительства в закрытом режиме (в т.ч. на заседаниях СНБОУ от 14.12.2021 г. и 11.03.2020 г.) и не является публичным.

В то же время, в министерстве не стали комментировать вопросы, которые касались значения предприятия для обороноспособности страны, правовых и организационных аспектов его перевода в госсобственность, технологического уровня производства, показателей хозяйственной деятельности, международного арбитража на $3,6 млрд с китайскими инвесторами предприятия.

Ранее РБК-Украина писало о его желании продать туркам "Мотор Сич", контрольный пакет акций которой еще в 2016 г. у Вячеслава Богуслаева купили китайские инвесторы.

"В конце августа Олег Уруский, заместитель премьер-министра Украины, отвечающий за стратегические отрасли, нанес визит Анкаре, что ознаменовало еще один поворотный момент (в отношениях между Украиной и Турцией, - ред.). Партнерство между двумя странами переросло в альянс в области важнейших прикладных наук в области защиты, включая продажу пары четвертей акций украинского производителя двигателей "Мотор Сич" турецким компаниям", - говорилось в публикации.