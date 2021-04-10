У Уруского сообщили, что власть решает кризисные вопросы вокруг "Мотор Сич" в закрытом режиме
В Министерстве по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины сообщили, что решение кризисных вопросов, которые возникают в последнее время вокруг АО "Мотор Сич" осуществляется руководством государства и правительства в закрытом режиме.
Об этом говорится в ответе министерства на запрос РБК-Украина.
В частности, заместитель министра Валерий Иващенко, сообщил, что в соответствии с требованиями Хозяйственного кодекса Украины вмешательство органов государственной власти и органов местного самоуправления, их должностных лиц в хозяйственные отношения предприятий запрещено.
"Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины не имеет права вмешиваться в хозяйственную деятельность частного субъекта хозяйствования - акционерного общества "Мотор Сич", - говорится в ответе.
Кроме этого, в документе отмечается, что решение кризисных вопросов, которые возникают в последнее время вокруг АО "Мотор Сич" осуществляется руководством государства и правительства в закрытом режиме (в т.ч. на заседаниях СНБОУ от 14.12.2021 г. и 11.03.2020 г.) и не является публичным.
В то же время, в министерстве не стали комментировать вопросы, которые касались значения предприятия для обороноспособности страны, правовых и организационных аспектов его перевода в госсобственность, технологического уровня производства, показателей хозяйственной деятельности, международного арбитража на $3,6 млрд с китайскими инвесторами предприятия.
Ранее РБК-Украина писало о его желании продать туркам "Мотор Сич", контрольный пакет акций которой еще в 2016 г. у Вячеслава Богуслаева купили китайские инвесторы.
"В конце августа Олег Уруский, заместитель премьер-министра Украины, отвечающий за стратегические отрасли, нанес визит Анкаре, что ознаменовало еще один поворотный момент (в отношениях между Украиной и Турцией, - ред.). Партнерство между двумя странами переросло в альянс в области важнейших прикладных наук в области защиты, включая продажу пары четвертей акций украинского производителя двигателей "Мотор Сич" турецким компаниям", - говорилось в публикации.
Напомним, китайские инвесторы ПАО "Мотор Сич" еще в октябре прошлого года уведомили украинское правительство о том, что идут в международный арбитраж с иском на $3,5 млрд, которые хотят взыскать с Украины как компенсацию за экспроприацию их инвестиций. Впоследствии сумма исковых требований возросла до $3,6 млрд.
Доарбитражное урегулирование ситуации не состоялось. Как сообщили ранее в Министерстве юстиции, было проведено только одно заседание соответствующей межведомственной рабочей группы.
Уже после начала арбитражных процедур китайской стороной 28 января 2021 года указом президента Украины были введены санкции против китайских акционеров ПАО "Мотор Сич" - юридических и физических лиц.
Еще через 2 месяца ПАО "Мотор Сич" было национализировано. Министерство иностранных дел КНР в ответ потребовало от Украины надлежащим образом защитить интересы китайских инвесторов.