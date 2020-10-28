Стало известно о возможных переговорах по продаже Турции акций "Мотор Сич", принадлежащих китайцам

Фото: "Мотор Сич" (wikimedia.org / Freeman88)

В рамках украино-турецкого сотрудничества в оборонной сфере и сфере авиационного двигателестроения, Украина могла предложить турецким компаниям приобретение двух четвертей акций АО "Мотор Сич".

Об этом сообщает международное издание Times Of Middle East.

"В конце августа Олег Уруский, заместитель премьер-министра Украины, отвечающий за стратегические отрасли, нанес визит Анкаре, что ознаменовало еще один поворотный момент (в отношениях между Украиной и Турцией, - ред.). Партнерство между двумя странами переросло в альянс в области важнейших прикладных наук в области защиты, включая продажу пары четвертей акций украинского производителя двигателей "Мотор Сич" турецким компаниям", - говорится в публикации.

Как известно, контрольный пакет акций (свыше 50%) единственного украинского серийного производителя авиационных двигателей компании "Мотор Сич" сегодня принадлежит группе китайских инвесторов.

В 2016 году, когда инвесторы из КНР приобрели контрольный пакет акций "Мотор Сич" у ее экс-владельца Вячеслава Богуслаева, СБУ инициировала их арест. Одной из причин были названы риски трансфера стратегически важных технологий.

По мнению директора Института глобальных стратегий Вадима Карасева, Уруский сейчас повторяет ошибку бывшего вице-премьер-министра Степана Кубива, который также в 2017 году публично делал официальные заявления о всесторонней поддержке и развитии совместных проектов с Китаем. Однако, вскоре после покупки акций инвесторами из КНР акции АО "Мотор Сич" были арестованы СБУ.

"Контрольный пакет "Мотор Сич" принадлежит инвесторам из КНР. Если же Украина завершит этот государственный рейд по захвату "Мотор Сич", наша страна опозорится дважды - государственный деятель предлагает туркам купить спорное краденое предприятие", - отмечает эксперт.

Напомним, уголовное дело, ставшее основанием для многолетнего блокирования акций и препятствования смене акционеров ОАО "Мотор Сич", инициировано Службой безопасности Украины в 2017 году.

Последний из четырех арестов акций в августе 2020 года был наложен по инициативе Офиса генпрокурора Украины. Это произошло сразу после того, как "Скайрайзон Ейркрафт Холдингс" совместно со своим партнером - группой украинского бизнесмена Александра Ярославского DCH - подали первую совместную заявку в Антимонопольный комитет Украины для согласования концентрации акций.