Експерти назвали помилкою можливий продаж "Мотор Січі" Туреччині

Можливий продаж контрольного пакета акцій ПАТ "Мотор Січ" Туреччині - помилка з боку української влади. Крім того, цим буде завдано публічна образа китайським інвесторам підприємства, яке не загладити, навіть якщо Україна поверне їм $3,6 млрд за рішенням міжнародного арбітражу.

"Одна справа, коли влада холоднокровно прораховує ситуацію, усвідомлює наслідки, але все-таки націоналізує підприємства, оскільки це відповідає стратегічним національним інтересам. І зовсім інша справа, коли держава забирає власність у китайців тільки для того, щоб віддати туркам. Україна, тим самим, ображає Китай, мовляв, ми з вами, китайцями, не хочемо мати справу", - заявив експерт.

Експерт нагадує також про різну геополітичну вагу КНР і Туреччини.

"Китай - наддержава, яка в пандемійному хаосі стає тільки сильніше. А Туреччина вже 50 років топчеться на порозі ЄС, і Вашингтон не особливо прихильний до Ердогана. Тобто Україні треба дуже добре думати, як і з ким дружити. Китай точно завтра буде сильніше, ніж сьогодні. І точно не забуде кейс "Мотор Січі". Публічне приниження і образа не можна спокутувати грошима, Україні доведеться за це заплатити", - додає він.

На думку економічного експерта Олексія Куща, українські чиновники легковажно звертаються з питаннями власності і національної безпеки.

"Спробуйте приїхати до Туреччини і купити там 50% акцій турецького державного підприємства, яке виробляє стратегічну продукцію подвійного призначення. І якщо хтось думає, що ми будемо впливати на постачання Bayraktar, то він глибоко помиляється. Якщо турки куплять "Мотор Січ", вони самі вирішать, куди і скільки поставляти", - зазначив економіст у Facebook.