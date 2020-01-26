Эксперты о форуме в Давосе: каждая компания должна изменить мир к лучшему

Сегодня бизнес должен работать с людьми и для людей, удовлетворяя их потребности и изменяя мир к лучшему. А это означает, в частности, быть более инновационными и пересмотреть подходы к энергопотреблению, потому что экологические проблемы в современном мире являются главными вызовами. Такое мнение высказали эксперты во время дискуссии "Davos 2020: выводы для Украины" в образовательном пространстве Academy DTEK, передает РБК-Украина.

"Вопрос изменения парадигмы ведения бизнеса с такого, целью которого является сугубо рост доходов, на такой, который заботится о людях и эко-системе, поднимался на ВЭФ еще 20 лет назад, когда компании из разных стран начали Глобальный договор ООН. Сегодня в Украине 62 компании, которые присоединились к Договору, а значит берут на себя социальную ответственность и нацелены на реализацию Целей устойчивого развития", - сказала председатель правления сети Глобальный договор ООН в Украине Татьяна Сахарук.

В связи с этим, на форуме стартовали две масштабные инициативы: высадка, выращивание и сохранение 1 трлн деревьев и образовательная экологическая программа для миллиарда человек.

"Нужно находить такие решения, которые были бы выгодны и бизнесу, и обществу. Большой бизнес состоит из людей. Когда мы запускали проект по созданию сети електрозарядних станций, мы видели отклик и заинтересованность коллег внутри компании и общества. Это вдохновляет нас на поиск и развитие новых идей энергоэффективного потребления. Чистая энергия - это совместная ответственность: будет запрос общества, будут шаги и поддержка бизнеса", - заявил директор по развитию бизнеса YASNO Александр Онищенко.

По мнению народного депутата VIII созыва Татьяны Остриковой, в Давосе много говорили об общей ответственности государства, общества и бизнеса, и том, как сделать так, чтобы мы жили на безопасной планете.

Собственно, по этой причине, полагают эксперты, на первый план выходит развитие зеленой энергетики, и Украина в этом вопросе одна из самых перспективных стран.

"Потенциал Украины достаточно мощный. Особенно в солнечной и ветровой энергетике. Впрочем энергетические проекты обычно требуют много времени, чтобы окупиться. Поэтому важно, чтобы в стране не менялись инвестиционные условия”, - процитировали участники дискуссии в Киеве выступление главного научного сотрудника Центра стратегических и международных исследований Едварта Чоу в Давосе.

Другая важная тема в Давосе - инновационные подходы и цифровизация. По мнению Андрея Яницкого, директора Центра журналистики KSE, в Украине настоящим вызовом может стать необходимость создания институтов и механизмов массового переобучения для взрослых, ведь в результате трансформации и цифровизации бизнесов возникнет необходимость поддержать людей, чьи профессии перестанут быть актуальными.

"Фактически бизнесу предложено взять на себя ответственность за общественные социальные преобразования. И это не только о сохранении окружающей среды, это еще и экология сознания. То есть, социальный оптимизм, образовательные программы, развитие неприбыльных медиа", - убеждена медиа-эксперт Анна Безулик.

По мнению модератора дискуссии и советника Academy DTEK Павла Шеремета, двигателями экономики в любой стране есть и инвестиции, и инновации, поэтому положительные сдвиги в этих сферах крайне важны.

"Но ответственность государства, бизнеса и гражданского общества за социальные преобразования и климатический кризис является очевидной", - добавил Шеремета.

Напомним, 21 января в Давосе стартовал Всемирный экономический форум. Встреча лидеров государств, представителей международных организаций и бизнеса в 2020 году стала юбилейной.

Представители украинской власти в Давосе анонсировали новые подходы к привлечению иностранных инвестиций в страну. Президент Владимир Зеленский пообещал международным инвесторам налоговые каникулы, а премьер-министр Алексей Гончарук выразил пожелание, чтобы инвесторы чувствовали заботу со стороны государства с помощью программы investment nanny, которую намерены запустить в Кабмине.