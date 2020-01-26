Експерти про форум у Давосі: кожна компанія має змінити світ на краще

Сьогодні бізнес має працювати з людьми і для людей, задовольняючи їх потреби та змінюючи світ на краще. А це означає, зокрема, бути більш інноваційними та переглянути підходи до енергоспоживання, тому що екологічні проблеми в сучасному світі є головними викликами. Таку думку висловили експерти під час дискусії "Davos 2020: висновки для України" в освітньому просторі Academy DTEK, передає РБК-Україна.

"Питання зміни парадигми ведення бізнесу з того, метою якого є суто зростання прибутків, на такий, що піклується про людей та еко-систему, піднімалося на ВЕФ ще 20 років тому, коли компанії з різних країн започаткували Глобальний договір ООН. Сьогодні в Україні 62 компанії, які приєдналися до Договору, а значить беруть на себе соціальну відповідальність та націлені на реалізацію Цілей сталого розвитку", - сказала голова правління мережі Глобальний договір ООН в Україні Тетяна Сахарук.

У зв’язку з цим, на цьогорічному форумі стартували дві масштабні ініціативи: висадка, вирощування та збереження 1 трлн дерев та освітня екологічна програма для мільярда людей.

"Треба знаходити такі рішення, які були б вигідні і бізнесу, і суспільству. Великий бізнес складається з людей. Коли ми запускали проект зі створення мережі електрозарядних станцій, ми бачили відгук і зацікавленість колег всередині компанії і суспільства. Це надихає нас на пошук і розвиток нових ідей енергоефективного споживання. Чиста енергія це спільна відповідальність: буде запит суспільства, будуть кроки і підтримка бізнесу", - заявив директор з розвитку бізнесу YASNO Олександр Онищенко.

На думку народного депутата VIII скликання Тетяни Острікової, в Давосі багато говорили про спільну відповідальність держави, суспільства та бізнесу, й про те, як зробити так, щоб ми жили на безпечній планеті.

Власне, через це, вважають експерти, на перший план виходить розвиток зеленої енергетики, і Україна в цьому питанні одна з найперспективніших країн.

"Потенціал України досить потужний. Особливо в сонячній та вітровій енергетиці. Втім енергетичні проєкти зазвичай потребують багато часу, щоб окупитися. Тому важливо, аби в країні не змінювалися інвестиційні умови”, - процитували учасники дискусії в Києві виступ головного наукового співробітника Центру стратегічних та міжнародних досліджень Едварта Чоу в Давосі.

Інша важлива тема в Давосі - інноваційні підходи та цифровізація. На думку Андрія Яніцького, директора Центру журналістики KSE, в Україні справжнім викликом може стати необхідність створення інституцій та механізмів масового перенавчання для дорослих, адже в результаті трансформації та цифровізації бізнесів виникне необхідність підтримати людей, чиї професії перестануть бути актуальними.

"Фактично бізнесу запропоновано взяти на себе відповідальність за суспільні соціальні перетворення. І це не лише про збереження навколишнього середовища, це ще й екологія свідомості. Тобто, соціальний оптимізм, освітні програми, розвиток неприбуткових медіа", - переконана медіа-експерт Ганна Безулик.

На переконання модератора дискусії та радника Academy DTEK Павла Шеремета, рушіями економіки в будь-якій країні є і інвестиції, і інновації, тому позитивні зрушення в цих сферах вкрай важливі.

"Але відповідальність держави, бізнесу та громадянського суспільства за соціальні перетворення і кліматичну кризу є очевидною", - додав Шеремета.

Нагадаємо, 21 січня в Давосі стартував Всесвітній економічний форум. Зустріч лідерів держав, представників міжнародних організацій та бізнесу в 2020 році стала ювілейною.

Представники української влади в Давосі анонсували нові підходи до залучення іноземних інвестицій в країну. Президент Володимир Зеленський пообіцяв міжнародним інвесторам податкові канікули, а прем'єр-міністр Олексій Гончаренко висловив побажання, аби інвестори відчували турботу з боку держави за допомогою програми investment nanny, яку маюь намір запустити в Кабміні.