Около 2,2 млн смертей: в США спрогнозировали худший сценарий от коронавируса

Эксперты входящие в группу по координации усилий по борьбе с коронавирусом при администрации президента Дональда Трампа заявили, что смертность в США может составить до 2,2 млн человек при неблагоприятном развитии ситуации. Об этом сообщает The New York Times.

Как сообщается, во время брифинга, который проходил в Белом доме, администрация президента представила официальные прогнозы. Так, по их данным смертность в США в 2,2 млн человек возможна, если ничего не будет сделано для противодействия коронавирусу.

Но, если введенные властями ограничения будут соблюдаться, этот показатель может снизится до 100-240 тыс. человек.

Как отмечается, в США количество зафиксированных случает заражения коронавирусом составило 189 510, из них более 3900 умерли.

Напомним, в Соединенных Штатах число погибших от коронавируса за последние сутки составило 770 человек.

Также в США чиновник Государственного департамента умер от коронавируса.

Кроме того, более тысячи сотрудников нью-йоркской полиции заразились коронавирусом по состоянию 31 марта. Известно, что вирус обнаружен у 1 048 полицейских и 145 гражданских специалистов департамента. Пятеро сотрудников полицейского департамента умерли. На больничном сейчас находятся 5199 полицейских.