В Нью-Йорке более тысячи полицейских заразились коронавирусом

Фото: американская полиция (flickr.com/Timo)

На больничном сейчас находятся 5199 полицейских

Более тысячи сотрудников нью-йоркской полиции заразились коронавирусом. Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, коронавирус 31 марта обнаружили у 1 048 полицейских и 145 гражданских специалистов департамента. Ранее сообщалось, что пятеро сотрудников полицейского департамента умерли.

На больничном сейчас находятся 5199 полицейских. В Нью-Йорке численность полиции превышает 38 тыс.

Напомним, по состоянию на 31 марта в мире число зараженных коронавирусом превысило 800 тысяч человек. Больше всего инфицированных в США - 164,6 тыс. человек. Число погибших превысило 40 тысяч.

Кроме того, в Соединенных Штатах зафиксировали уже 163, 8 тыс. случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Также умерли более 3 тыс. пациентов, у которых был диагностирован коронавирус. Наибольшую часть смертельных случаев зафиксировали в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси.

Добавим, что президент Дональд Трамп объявил о продлении ограничительных мер для борьбы с распространением коронавируса COVID-19 до 30 апреля.