Чиновник Госдепа США умер от коронавируса

Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

Майк Помпео не уточнил, кто именно из сотрудников департамента умер

Чиновник Государственного департамента Соединенных Штатов умер от коронавируса. Об этом сообщает CNBC.

Государственный секретарь Госдепартамента Майк Помпео не уточнил, кто именно из сотрудников департамента скончался, и где он мог заразиться вирусом.

"Каждое утро я читаю сводки новостей со всего мира... не стало одного из сотрудников Госдепа, нашего коллеги, из-за этого вируса. Теперь около 3 тыс. американцев умерли, это трагедия. Я выражаю соболезнования всем семьям, кого этого коснулось", - заявил Помпео.

Напомним, в Нью-Йорке более тысячи полицейских заразились коронавирусом. При этом трое умерли от заболевания.

Кроме того, в США зафиксировали уже 163, 8 тыс. случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Также умерли более 3 тыс. пациентов, у которых был диагностирован коронавирус. Наибольшую часть смертельных случаев зафиксировали в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси.

Добавим, что по состоянию на 31 марта в мире число зараженных коронавирусом превысило 800 тысяч человек. Больше всего инфицированных в США - 164,6 тыс. человек. Число погибших превысило 40 тысяч.