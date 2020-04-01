ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Число жертв COVID-19 в США превысило 700 человек за сутки

Новости » Коронавирус     01.04.2020 - 04:03
Число жертв COVID-19 в США превысило 700 человек за сутки
Иллюстративное фото (twitter/CNN)

Это самое большое количество новых пациентов за день по стране

В Соединенных Штатах число погибших от коронавируса за последние сутки составило 770 человек. Об этом сообщается в статистической сводке CNN.

Телекомпания подчеркивает, что эти показатели о заболеваемостью вирусом COVID-19 являются самыми высокими по стране за день. По состоянию на 31 марта общее число летальных случаев в США - 3774.

Таким образом США оказались в мире на третьем месте по числу жертв COVID-19.

Напомним, в США чиновник Государственного департамента умер от коронавируса.

Кроме того, более тысячи сотрудников нью-йоркской полиции заразились коронавирусом по состоянию 31 марта. Известно, что вирус обнаружен у 1 048 полицейских и 145 гражданских специалистов департамента. Пятеро сотрудников полицейского департамента умерли. На больничном сейчас находятся 5199 полицейских.

Кроме того, в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Женеве подтвердили девять случаев заболевания коронавирусом среди своих сотрудников.

В Женеве коронавирусом заразились 9 сотрудников ООН В Турции возросло число жертв коронавируса
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиЖертвыКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь