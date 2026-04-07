Експерти порахували витрати США на "Епічну лють" в Ірані

Елейн Маккаскер, старший науковий співробітник Американського інституту підприємництва, оцінює витрати США на війну проти Ірану в 22,3-31 млрд доларів за п'ять тижнів.

Вона включила до своїх розрахунків витрати на розгортання додаткових американських сил на Близькому Сході з кінця грудня 2025 року. Втрачену та пошкоджену під час бойових дій техніку Маккаскер додатково оцінює у 2,1-3,6 млрд доларів з урахуванням заміни.

Півмільярда доларів на день

Центр стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS) оцінив бойові втрати та збитки військової інфраструктури у 1,4 млрд доларів за перші шість днів операції.

Проте пізніше на військовій базі під Ер-Ріядом був пошкоджений літак E-3 Sentry, який більше не випускається, - на його заміну новою моделлю може знадобитись понад 700 млн доларів.

За оцінкою CSIS, США витрачає на операцію проти близько півмільярда доларів на день. Сума збитків може виявитися значно вищою залежно від того, яка техніка знаходилася на об'єктах, які перебували під іранськими ударами.

Наприклад, США втратили літак-заправник далекобійних американських бомбардувальників К-135 - його заміна, згідно з оцінкою CSIS, коштуватиме 160 млн доларів.

Найважливіші пошкоджені об'єкти США

До найбільш важливих пошкоджених об'єктів США належать дві радіолокаційні системи в Йорданії та Катарі. Йдеться про радар AN/TPY-2, що забезпечує функціонування протиракетної батареї THAAD - один був уражений на базі на самому початку конфлікту, а другий опинився під ударом у Саудівській Аравії.

Для заміни одного AN/TPY-2 необхідно майже 500 млн доларів і близько трьох років. Торік оборонний концерн Raytheon поставив лише 13-ту таку систему і запасів у США немає.

Крім того, Вашингтон втратив винищувач F-15 вартістю 100 млн доларів, до того ж пошуки його другого пілота потребували значних сил та коштів.

Після завершення операції війська США підірвали два літаки MC-130J, що застрягли на іранській території, вартістю понад 100 млн доларів кожен і два вертольоти MH-6, щоб противник не отримав доступ до важливих технологій.