Эксперты посчитали расходы США на "Эпическую ярость" в Иране

Элейн Маккаскер, старший научный сотрудник Американского института предпринимательства, оценивает расходы США на войну против Ирана в 22,3-31 млрд долларов за пять недель.

Она включила в свои расчеты расходы на развертывание дополнительных американских сил на Ближнем Востоке с конца декабря 2025 года. Потерянную и поврежденную во время боевых действий технику Маккаскер дополнительно оценивает в 2,1-3,6 млрд долларов с учетом замены.

Полмиллиарда долларов в день

Центр стратегических и международных исследований (CSIS) оценил боевые потери и убытки военной инфраструктуры в 1,4 млрд долларов за первые шесть дней операции.

Однако позже на военной базе под Эр-Риядом был поврежден самолет E-3 Sentry, который больше не выпускается, - на его замену новой моделью может потребоваться более 700 млн долларов.

По оценке CSIS, США тратит на операцию против около полумиллиарда долларов в день. Сумма убытков может оказаться значительно выше в зависимости от того, какая техника находилась на объектах, которые находились под иранскими ударами.

Например, США потеряли самолет-заправщик дальнобойных американских бомбардировщиков К-135 - его замена, согласно оценке CSIS, будет стоить 160 млн долларов.

Важнейшие поврежденные объекты США

К наиболее важным поврежденным объектам США относятся две радиолокационные системы в Иордании и Катаре. Речь идет о радаре AN/TPY-2, обеспечивающем функционирование противоракетной батареи THAAD - один был поражен на базе в самом начале конфликта, а второй оказался под ударом в Саудовской Аравии.

Для замены одного AN/TPY-2 необходимо почти 500 млн долларов и около трех лет. В прошлом году оборонный концерн Raytheon поставил лишь 13-ю такую систему и запасов у США нет.

Кроме того, Вашингтон потерял истребитель F-15 стоимостью 100 млн долларов, к тому же поиски его второго пилота требовали значительных сил и средств.

После завершения операции войска США взорвали два застрявших на иранской территории самолета MC-130J стоимостью более 100 млн долларов каждый и два вертолета MH-6, чтобы противник не получил доступ к важным технологиям.