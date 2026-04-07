RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Эксперты посчитали расходы США на "Эпическую ярость" в Иране

15:05 07.04.2026 Вт
3 мин
Вашингтон тратит на операцию сотни миллионов ежедневно
aimg Валерий Ульяненко
Фото: военная база США (facebook com USNavy1)

Война против Ирана обходится США в сотни миллионов долларов в день - около десятой части этих расходов составляют потери военной техники.

Элейн Маккаскер, старший научный сотрудник Американского института предпринимательства, оценивает расходы США на войну против Ирана в 22,3-31 млрд долларов за пять недель.

Она включила в свои расчеты расходы на развертывание дополнительных американских сил на Ближнем Востоке с конца декабря 2025 года. Потерянную и поврежденную во время боевых действий технику Маккаскер дополнительно оценивает в 2,1-3,6 млрд долларов с учетом замены.

Полмиллиарда долларов в день

Центр стратегических и международных исследований (CSIS) оценил боевые потери и убытки военной инфраструктуры в 1,4 млрд долларов за первые шесть дней операции.

Однако позже на военной базе под Эр-Риядом был поврежден самолет E-3 Sentry, который больше не выпускается, - на его замену новой моделью может потребоваться более 700 млн долларов.

По оценке CSIS, США тратит на операцию против около полумиллиарда долларов в день. Сумма убытков может оказаться значительно выше в зависимости от того, какая техника находилась на объектах, которые находились под иранскими ударами.

Например, США потеряли самолет-заправщик дальнобойных американских бомбардировщиков К-135 - его замена, согласно оценке CSIS, будет стоить 160 млн долларов.

Важнейшие поврежденные объекты США

К наиболее важным поврежденным объектам США относятся две радиолокационные системы в Иордании и Катаре. Речь идет о радаре AN/TPY-2, обеспечивающем функционирование противоракетной батареи THAAD - один был поражен на базе в самом начале конфликта, а второй оказался под ударом в Саудовской Аравии.

Для замены одного AN/TPY-2 необходимо почти 500 млн долларов и около трех лет. В прошлом году оборонный концерн Raytheon поставил лишь 13-ю такую систему и запасов у США нет.

Кроме того, Вашингтон потерял истребитель F-15 стоимостью 100 млн долларов, к тому же поиски его второго пилота требовали значительных сил и средств.

После завершения операции войска США взорвали два застрявших на иранской территории самолета MC-130J стоимостью более 100 млн долларов каждый и два вертолета MH-6, чтобы противник не получил доступ к важным технологиям.

Ультиматум Трампа

Напомним, президент США Дональд Трамп вновь призвал Иран разблокировать проход кораблей через Ормузский пролив. Он намекнул, что в случае отказа во вторник, 7 апреля, будут нанесены удары по энергетике и мостам в стране.

Отметим, Axios со ссылкой на источники сообщило, что план бомбардировок уже готов, однако Трамп рассматривает возможность отложить удары по гражданской и энергетической инфраструктуре Ирана, чтобы дать шанс дипломатии.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
