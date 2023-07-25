Експерти ISW пояснили, чому контрнаступ ЗСУ не може бути швидким

Експерти ISW назвали три причини, чому літній контрнаступ ЗСУ не може бути швидким.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

На думку аналітиків, не можна очікувати, що літній контрнаступ України буде швидким та легким. Це з кількома причинами:

Росія мала час перегрупуватися і підготуватися до неминучого українського контрнаступу, і тепер українські війська стикаються з підготовленими оборонними російськими позиціями, включаючи масивні мінні поля та ешелоновані польові укріплення.

ЗСУ намагаються проводити загальновійськові операції без переваги у повітрі та з обмеженими засобами маневрування, такими як ППО, що є надзвичайно складним завданням. До того ж Сили контрнаступу України мали обмежений час для підготовки до великого наступу.

Україна, на відміну від Росії, оптимізує свої операції таким чином, щоб зберегти власні сили за рахунок повільнішого просування.

Літній контрнаступ ЗСУ

Українські військові ведуть активні наступальні операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямах.

У Раді національної безпеки США заявляли, що російські загарбники багато місяців будували кілька ліній оборони на окупованій території України. Тому це уповільнює просування українських військ.

Однак у Міноборони України вважають, що контрнаступ з точки зору ефективності йде за планом.