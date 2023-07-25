ua ru
Вт, 25 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Эксперты ISW объяснили, почему контрнаступление ВСУ не может быть быстрым

Новина українською →
Вторник 25 июля 2023 03:49
Эксперты ISW объяснили, почему контрнаступление ВСУ не может быть быстрым Фото: эксперты ISW объяснили, почему контрнаступление ВСУ не может быть быстрым (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Эксперты ISW назвали три причины, почему летнее контрнаступление ВСУ не может быть быстрым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

По мнению аналитиков, нельзя ожидать, что летнее контрнаступление Украины будет быстрым и легким. Это связано с несколькими причинами:

  • У России было время перегруппироваться и подготовиться к неизбежному украинскому контрнаступлению, и теперь украинские войска сталкиваются с подготовленными оборонительными российскими позициями, включая массивные минные поля и эшелонированные полевые укрепления.
  • ВСУ пытаются проводить общевойсковые операции без превосходства в воздухе и с ограниченными средствами маневрирования, такими как ПВО, что является чрезвычайно сложной задачей. К тому же, Силы контрнаступления Украины имели ограниченное время для подготовки к крупному наступлению.
  • Украина, в отличие от России, оптимизирует свои операции таким образом, чтобы сохранить собственные силы за счет более медленного продвижения.

Летнее контрнаступление ВСУ

Украинские военные ведут активные наступательные операции на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях.

В Совете национальной безопасности США заявляли, что российские захватчики в течение многих месяцев строили несколько линий обороны на оккупированной территории Украины. Поэтому это замедляет продвижение украинских войск.

Однако в Минобороны Украины считают, что контрнаступление с точки зрения эффективности идет по плану.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Контрнаступление ВСУ Вторжение России в Украину ВСУ
NEWS
ВСУ добились успехов во время контрнаступления в Донецкой области: карты боев ISW
ВСУ добились успехов во время контрнаступления в Донецкой области: карты боев ISW
DAILY
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур: Надеюсь, что победа Украины придет в этом году
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Министр обороны Эстонии Ханно Певкур: Надеюсь, что победа Украины придет в этом году