ua en ru
Пт, 19 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Эксперт спрогнозировал, как долго может продлиться мир между США и Ираном

12:31 19.06.2026 Пт
2 мин
Что Тегеран может использовать как рычаг давления на Вашингтон?
aimg Валерий Ульяненко aimg Роман Кот
Эксперт спрогнозировал, как долго может продлиться мир между США и Ираном Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Прекращение огня между США и Ираном может продлиться долго, однако впереди эти страны ждут многочисленные инциденты и сложности.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил израильский военный эксперт Давид Шарп.

"Если у Соединённых Штатов и Ирана есть такое желание, то оно (прекращение огня - прим. ред.) продлится достаточно долго. Есть разные составляющие меморандума между Ираном и Соединенными Штатами отдельно, но с этим связаны и боевые действия в Ливане. Я думаю, что тут еще много будет всякого рода эксцессов и сложностей", - сказал Шарп.

По его словам, пока, например, в Ливане определяются новые "правила игры" между сторонами.

"Израильские силы находятся в зоне безопасности (на юге Ливана - ред.), есть требование Ирана отступить. С другой стороны, есть вроде бы понимание, что если нет постоянного соглашения, которое должны заключить за 60 дней, то Израиль не отступит", - объясняет эксперт.

Читайте также: CNN узнало о секретных предложениях США и Ирана по соглашению

Эксперт отметил, что пока в Ливане продолжаются столкновения низкой интенсивности. Он добавил, что это будет влиять на общую ситуацию, а также предположил, что Иран, возможно, будет использовать это в качестве рычага давления на США.

"Будем следить за анонсами, что называется. Потому что здесь значительный потенциал есть и для напряженности, и для высказываний самых разных, и угроз. Но пока в Ливане интенсивность резко снизилась", - подчеркнул Шарп.

Соглашение между США и Ираном

Напомним, в ночь на 18 июня президент США Дональд Трамп объявил о подписании рамочного соглашения с Ираном. Хотя официальное подписание документа ожидалось в пятницу, стороны договорились раньше и провели подписание дистанционно.

Отметим, что после достижения договоренностей Трамп распорядился полностью приостановить морские операции в иранских портах и прибрежных водах.

После подписания рамочного соглашения у США и Ирана будет 60 дней на подготовку и согласование окончательного мирного договора. Одной из ключевых его тем станет ядерная программа Тегерана.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки Иран
Новости
Удары по Украине могут усилиться: Зеленский призвал пользоваться укрытиями
Удары по Украине могут усилиться: Зеленский призвал пользоваться укрытиями
Аналитика
Я против мигрантов, но эта тема вредит Украине: интервью с мэром Франковска Марцинкивым
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Я против мигрантов, но эта тема вредит Украине: интервью с мэром Франковска Марцинкивым