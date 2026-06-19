Эксперт спрогнозировал, как долго может продлиться мир между США и Ираном

Прекращение огня между США и Ираном может продлиться долго, однако впереди эти страны ждут многочисленные инциденты и сложности.

"Если у Соединённых Штатов и Ирана есть такое желание, то оно (прекращение огня - прим. ред.) продлится достаточно долго. Есть разные составляющие меморандума между Ираном и Соединенными Штатами отдельно, но с этим связаны и боевые действия в Ливане. Я думаю, что тут еще много будет всякого рода эксцессов и сложностей", - сказал Шарп.

По его словам, пока, например, в Ливане определяются новые "правила игры" между сторонами.

"Израильские силы находятся в зоне безопасности (на юге Ливана - ред.), есть требование Ирана отступить. С другой стороны, есть вроде бы понимание, что если нет постоянного соглашения, которое должны заключить за 60 дней, то Израиль не отступит", - объясняет эксперт.

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Эксперт отметил, что пока в Ливане продолжаются столкновения низкой интенсивности. Он добавил, что это будет влиять на общую ситуацию, а также предположил, что Иран, возможно, будет использовать это в качестве рычага давления на США.

"Будем следить за анонсами, что называется. Потому что здесь значительный потенциал есть и для напряженности, и для высказываний самых разных, и угроз. Но пока в Ливане интенсивность резко снизилась", - подчеркнул Шарп.

Соглашение между США и Ираном

Напомним, в ночь на 18 июня президент США Дональд Трамп объявил о подписании рамочного соглашения с Ираном. Хотя официальное подписание документа ожидалось в пятницу, стороны договорились раньше и провели подписание дистанционно.