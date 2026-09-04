ua en ru
Пт, 04 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Miltech

Эксперт спрогнозировал, чем ВСУ будут уничтожать реактивные дроны в будущем

13:58 04.09.2026 Пт
2 мин
Эффективное средство против "Шахедов" должно быть массовым и доступным
aimg Константин Широкун
Эксперт спрогнозировал, чем ВСУ будут уничтожать реактивные дроны в будущем Фото: ВСУ будут уничтожать реактивные дроны ракетами (facebook.com.ab3.army)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В перспективе приоритетом при уничтожении реактивных дронов станут относительно недорогие ракеты-перехватчики малого радиуса действия.

Об этом в колонке РБК-Украина "Почему РФ терроризирует Украину реактивными "Шахедами" и чего ждать в будущем", рассказал руководитель отдела беспилотных технологий Фонда Сергея Притулы Кирилл Люков.

По мнению эксперта, такие ракеты позволят работать по широкому спектру воздушных целей – от "Герань-4" до "Бандеролей" и даже крылатых ракет.

При этом появление реактивных дронов не означает, что Украине нужно полностью перестраивать систему противовоздушной обороны. Она продолжает оставаться комплексом сил и средств в пределах малой ПВО и боевых порядков вдоль линии фронта.

Система обнаружения уже достаточно эффективно работает с новыми угрозами. Главный вопрос сейчас – средства поражения и перестройка боевых порядков и расчетов с разными типами вооружения в соответствии с потенциальными целями противника.

В то же время наращивание радарного поля и других сенсоров обнаружения остается постоянной задачей. Ведь даже лучшее средство противодействия не сработает без своевременного обнаружения, точного целеуказания и наведения.

Есть опасения, что враг перейдет на более аэродинамические платформы, благодаря чему крейсерская и максимальная скорость увеличатся еще больше. Двигатель, устанавливаемый на "Герань-4", обладает большим потенциалом, чем сейчас может реализоваться в связке с шахедообразным планером. Поэтому не исключено, что скорости таких дронов в дальнейшем будут расти.

Как ранее сообщали в Центре противодействия дезинформации, Россия запускает в Киев реактивные дроны волнами. Главная цель такой тактики врага – истощить систему ПВО и постоянными тревогами парализовать жизнедеятельность столицы.

Промышленность кафиров работает в ускоренном темпе, из-за чего Россия запускает по Украине реактивные дроны практически сразу с конвейера, даже без длительного хранения на складах.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ПВО Вторжение России в Украину Дрони
Новости
Уиткофф и Кушнер планируют визит в РФ и Украину 5-6 сентября, но есть нюанс, - Reuters
Уиткофф и Кушнер планируют визит в РФ и Украину 5-6 сентября, но есть нюанс, - Reuters
Аналитика
Новый рекорд перед зимой. Сколько стоит аренда дома и как проверить автономность
Мария Волощукредактор РБК-Украина Новый рекорд перед зимой. Сколько стоит аренда дома и как проверить автономность