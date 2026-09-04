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Эксперт рассказал, как Силы обороны уничтожают реактивные "Шахеды"

13:12 04.09.2026 Пт
2 мин
В арсенале ВСУ есть несколько действенных методов уничтожения реактивных дронов
aimg Константин Широкун
Эксперт рассказал, как Силы обороны уничтожают реактивные "Шахеды" Фото: Силы обороны уничтожают реактивные "Шахеды" дронами и ракетами (Getty Images)
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Главная проблема при сбитии реактивных беспилотников – это скорость воздушной цели. Она существенно сокращает время на реакцию и создает дополнительные трудности для поражения.

Об этом в колонке РБК-Украина "Почему РФ терроризирует Украину реактивными "Шахедами" и чего ждать в будущем" рассказал руководитель отдела беспилотных технологий Фонда Сергея Притула Кирилл Люков.

По его словам, при сбитии реактивных дронов "классические" дроны-перехватчики теряют эффективность из-за ограничения пиковой скорости и времени пребывания в воздухе, а зенитно-ракетные комплексы остаются дефицитным средством из-за прежде всего нехватки ракет-перехватчиков и их стоимости.

В то же время, реактивные БПЛА уже удается поражать. Есть успешные случаи применения дронов-перехватчиков, хотя мультироторными перехватчиками такие цели поражают скорее в исключительных случаях. Один из способов – перехват на виражах и поворотах, когда и "Герань-4" теряют скорость.

Еще одним действенным средством остаются переносные зенитно-ракетные комплексы. Их эффективность зависит от расстояния и высоты полета цели, а также подготовки экипажей и боевого опыта. В то же время приходится модернизировать и оснащать ПЗРК тепловизионными прицелами и вспомогательными системами.

Мобильные огневые группы с пулеметным вооружением по-прежнему ограничены прицельной дальностью и быстротой реагирования на более быструю цель. Для объектовой защиты одним из рабочих вариантов остаются автоматизированные турели с пулеметным вооружением. Эффективны и зенитные установки с разрывными патронами, прицельная дальность которых может достигать 2,5 км.

Параллельно идет поиск реактивных перехватчиков для противодействия новой угрозе. Серийного решения пока нет из-за сложности масштабирования реактивных двигателей и стоимости готового изделия.

На скоростях 400-600 км/ч растут и требования к операторам, поэтому одним из направлений развития является автоматизация всего процесса – от запуска и выхода в район цели до автозахвата и автоматической детонации.

Как ранее сообщали в Центре противодействия дезинформации, Россия запускает в Киев реактивные дроны волнами. Главная цель такой тактики врага – истощить систему ПВО и постоянными тревогами парализовать жизнедеятельность столицы.

Промышленность кафиров работает в ускоренном темпе, из-за чего Россия запускает по Украине реактивные дроны практически сразу с конвейера, даже без длительного хранения на складах.

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