Эксперт рассказал, чем ВСУ будут уничтожать реактивные "Шахеды" в будущем

"С моей точки зрения, мы все (разработчики дронов-перехватчиков – ред.) будем переходить на реактивную тягу. Потому что это сильно увеличивает скорость, это то, к чему мы все идем, но при этом увеличение скорости влечет и другие дополнительные системы, которые тоже надо развивать", - отметил Букаренко.

По его словам, сегодня во время борьбы с реактивными "Шахедами" заметное преимущество в скорости имеют дроны-перехватчики самолетного типа, ведь крылья – это вопрос аэродинамики. Крылья позволяют дронам достигать больших скоростей, увеличивать запас хода, планировать, при этом задействуя меньше ресурсов самого изделия.

"Ключевое преимущество мультикоптерных систем – это способность зависать. Они, безусловно, более маневренны, но при этом они сильно проигрывают в этой маршрутной дальности и скоростях. То есть "крылья" более быстры, если разработка была направлена непосредственно в этот вектор", - добавил СЕО Yartura.