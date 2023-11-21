Експерт пояснив, як російські РЕБ знижують можливості високоточних ракет і снарядів АРС

Деякі російські системи радіоелектронної боротьби (РЕБ) здатні знижувати можливості високоточних ракет та керованих активно-реактивних снарядів (АРС) підвищеної дальності. Це серйозна проблема для Сил оборони України.

Йдеться, зокрема, про комплекси російських загарбників РЕБ "Мурманськ-БН" і "Красуха-4", які можуть знижувати ефективність високоточних боєприпасів, що наводяться по GPS.

Вплив на високоточне далекобійне озброєння

"Такі РЕБ дозволяють знижувати точність таких боєприпасів, як Excalibur і ATACMS, грубо кажучи, в зоні дії засобів радіоелектронної боротьби вони втрачають орієнтацію в просторі", - сказав експерт.

Щобільше, додав він, системи в комплексах С-400 реально можуть допомагати з перехопленням ракет SCALP та Storm Shadow, керованих снарядів GMLRS.

"Це серйозна проблема, яка знижує ефективність усіх наших дій", - зазначає Криволап.

Заявлені можливості засобів РЕБ

Нагадаємо, що згідно з заявами розробників у РФ, комплекси "Красуха" здатні дезорієнтувати самонавідні ракети AIM-120 AMRAAM, радіолокаційні станції ЗРК Patriot і працювати проти натівських систем далекого виявлення AWACS (забезпечують цілевказання для винищувачів п'ятого покоління).

Також представники російського оборонпрому стверджують, що стратегічний комплекс РЕБ "Мурманськ-БН" нібито глушить все у короткохвильовому діапазоні на 5000 км.

Чи така висока потужність?

Разом з тим у розмові з РБК-Україна військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко висловив сумнів у спроможності російського комплексу "Мурманськ-БН" дійсно придушувати сигнали на 5 км, що заявляють розробники системи.

"Справа в тому, що комплекси РЕБ у першу чергу призначені для радіорозвідки, і я маю великі сумніви, що вони можуть заважати роботі того чи іншого обладнання на таких відстанях", - сказав він.

Експерт додав, що це не було доведено документально, і росіяни не демонстрували такі можливості РЕБ на великих відстанях.