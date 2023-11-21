ua en ru
Вт, 21 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Експерт пояснив, як російські РЕБ знижують можливості високоточних ракет і снарядів АРС

Вівторок 21 листопада 2023 18:00
UA EN RU
Експерт пояснив, як російські РЕБ знижують можливості високоточних ракет і снарядів АРС Фото: російські комплекси РЕБ "Красуха-4" (mil.ru)
Автор: Володимир Костирін, Данило Крамаренко
Експерт: Костянтин Криволап

Деякі російські системи радіоелектронної боротьби (РЕБ) здатні знижувати можливості високоточних ракет та керованих активно-реактивних снарядів (АРС) підвищеної дальності. Це серйозна проблема для Сил оборони України.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів авіаексперт, колишній інженер з випробувань "Конструкторського бюро Антонов" Костянтин Криволап для матеріалу "Битва на радіохвилях. Що таке РЕБ та як це впливає на хід війни України з РФ".

Йдеться, зокрема, про комплекси російських загарбників РЕБ "Мурманськ-БН" і "Красуха-4", які можуть знижувати ефективність високоточних боєприпасів, що наводяться по GPS.

Вплив на високоточне далекобійне озброєння

"Такі РЕБ дозволяють знижувати точність таких боєприпасів, як Excalibur і ATACMS, грубо кажучи, в зоні дії засобів радіоелектронної боротьби вони втрачають орієнтацію в просторі", - сказав експерт.

Щобільше, додав він, системи в комплексах С-400 реально можуть допомагати з перехопленням ракет SCALP та Storm Shadow, керованих снарядів GMLRS.

"Це серйозна проблема, яка знижує ефективність усіх наших дій", - зазначає Криволап.

Заявлені можливості засобів РЕБ

Нагадаємо, що згідно з заявами розробників у РФ, комплекси "Красуха" здатні дезорієнтувати самонавідні ракети AIM-120 AMRAAM, радіолокаційні станції ЗРК Patriot і працювати проти натівських систем далекого виявлення AWACS (забезпечують цілевказання для винищувачів п'ятого покоління).

Також представники російського оборонпрому стверджують, що стратегічний комплекс РЕБ "Мурманськ-БН" нібито глушить все у короткохвильовому діапазоні на 5000 км.

Чи така висока потужність?

Разом з тим у розмові з РБК-Україна військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко висловив сумнів у спроможності російського комплексу "Мурманськ-БН" дійсно придушувати сигнали на 5 км, що заявляють розробники системи.

"Справа в тому, що комплекси РЕБ у першу чергу призначені для радіорозвідки, і я маю великі сумніви, що вони можуть заважати роботі того чи іншого обладнання на таких відстанях", - сказав він.

Експерт додав, що це не було доведено документально, і росіяни не демонстрували такі можливості РЕБ на великих відстанях.

Нагадаємо, Сили оборони України "трофеїли" одну з найпотужніших станцій радіоелектронної боротьби окупантів "Красуха-4" ще на початку весни минулого року, незадовго після початку широкомасштабного вторгнення РФ.

Додамо, що свої новітні комплекси РЕБ російські загарбники розміщували та застосовували у Донецькій та Луганській областях ще за кілька років до початку повномасштабного вторгнення в Україну. Там ці РЕБ фіксували учасники місії ОБСЄ на Донбасі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
дрони Війна Росії проти України
NEWS
Помста за 128-му бригаду. ЗСУ вдарили по росіянах під час нагородження, у ворога багато "200-х"
Помста за 128-му бригаду. ЗСУ вдарили по росіянах під час нагородження, у ворога багато "200-х"
DAILY
Крісті Райк: Після війни в Європі будуть розбіжності щодо того, якою ми бачимо Росію
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Крісті Райк: Після війни в Європі будуть розбіжності щодо того, якою ми бачимо Росію