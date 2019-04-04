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Боевики применяют новейшие образцы военной техники на Донбассе

Новости » Происшествия    04.04.2019 - 20:49
Боевики применяют новейшие образцы военной техники на Донбассе
Фото: российская военная техника на Донбассе (topwar.ru)

Факты в подтверждение этого зафиксировала СММ ОБСЕ 1 апреля

Вооруженные формирования Российской Федерации и их наемники применяют новейшие образцы техники радиоэлектронной борьбы на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

Сообщается, что в последних новостях от Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине 1 апреля 2019 года БПЛА СММ обнаружил российскую автоматизированную систему помех Р‑330Ж "Житель" примерно 2 км от Луганска. Это стало очередным доказательством военного присутствия и присутствия военного типа российской техники в зоне безопасности.

Отмечается, что АСП Р-330Ж ”Житель“ является станцией российского производства, созданная ОАО НВП ”ПРОТЕК“. По утверждению производителя, данная техника уже опробована в боевых условиях. Обеспечивает автоматизированное обнаружения, пеленгования и анализа сигналов источников радиоизлучения в рабочем диапазоне частот, постановку радиопомех переносным и мобильным наземным станциям, систем спутниковой связи, автоматизированное ведение телекодового информационного обмена, ведения картографических данных и прочее.

Фото: российская военная техника на Донбассе (facebook.com/pressjfo.news)

Автоматизированную станцию помех российского производства Р-330Ж боевики и пророссийские силы начали использовать с начала агрессии против Украины с 2014 года и применяют сегодня.

Кроме того, в августе 2018 года Россия также перебросила к ОРЛО новейшие системы РЭБ. Так, 9 августа БПЛА СММ ОБСЕ зафиксировал четыре комплексы российского производства РБ-341В ”Леер-3“, 1Л269 ”Красуха-2“, СБ-109А, ”Былина“ и специальный комплекс для борьбы с беспилотниками малого размера ”Репеллент-1“.

Все эти факты свидетельствуют о постоянном присутствии регулярных войск Российской Федерации и применения ими вооружения и военной техники российского производства в оккупированных районах, неподконтрольных правительству Украины.

Напомним, в начале марта наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали на оккупированной территории Донбасса 22 реактивные системы залпового огня "Град".

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