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ВСУ захватили одну из самых мощных станций подавления радиоразведки "Красуха-4"

Новина українською →
Четверг 24 марта 2022 00:23
ВСУ захватили одну из самых мощных станций подавления радиоразведки "Красуха-4" "Красуха-4"
Автор: Константин Широкун

Украинские военные захватили одну из самых мощных станций радиоэлектронной борьбы российской армии "Красуха-4". Техника находится в исправном состоянии и будет работать против армии России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Вооруженных сил Украины.

В Вооруженных силах Украины отметили, что украинская армия захватила одну из мощнейших станций радиоэлектронной борьбы армии РФ под названием "Красуха-4". Она способна обнаруживать и блокировать разные радары на дистанции до 300 км.

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