Эксперт объяснил, как "морские дроны" СБУ изменяют баланс сил в Черном море

Понедельник 01 декабря 2025 17:48
UA EN RU
Эксперт объяснил, как "морские дроны" СБУ изменяют баланс сил в Черном море Фото: СБУ атаковала морскими дронами танкеры "теневого флота" в Черном море (ssu.gov.ua)
Автор: Александр Мороз

Морские дроны Службы безопасности Украины начали наносить удары по "теневому флоту" России, что может повлиять на дальнейший контекст мирных переговоров.

Как сообщает РБК-Украина, об этом пишет политолог, экс-нардеп Александр Черненко в своем блоге на Цензор.НЕТ.

По его оценке, использование морских дронов Sea Baby может повлиять как на российский бюджет, так и на общую военно-морскую ситуацию в Черноморском регионе.

Черненко отмечает, что удары произошли накануне запланированных переговоров украинской и американской сторон, и СБУ в очередной раз провела "образцовую и ювелирно точную спецоперацию мирового уровня".

Александр Черненко обращает внимание, что СБУ продолжает модернизировать морские дроны, способные преодолевать большие расстояния и нести усиленную боевую часть. Он напоминает, что эти дроны уже применялись во время нескольких спецопераций, в частности, при атаке на Крымский мост и в районах Черного моря, что позволило Украине восстановить собственный морской коридор.

Политолог также указывает, что атаки были направлены на суда, которые используются РФ для обхода санкций и обеспечивают до 30% экспорта российской нефти. Через Черное море проходит около четверти такого экспорта. По оценкам, приведенным политологом, еженедельные доходы России от деятельности "теневого флота" могут составлять около 1 млрд долларов. Каждое из пораженных судов могло перевозить партию нефти стоимостью до 70 млн долларов.

Черненко считает, что после этих ударов могут вырасти стоимость фрахта и страхования для судов, занимающихся транспортировкой российской нефти.

"А это значит, что перевозить кремлевскую нефть станет гораздо менее выгодно, поскольку существенно возрастут логистические расходы", - резюмирует эксперт.

Атаки СБУ на танкеры "теневого флота" РФ

Напомним, 28 ноября в Черном море недалеко от пролива Босфор произошли взрывы на двух танкерах, принадлежащих к "теневому флоту" России - Kairos и Virat. В результате взрывов суда загорелись.

Впоследствии стало известно, что танкер Virat "теневого флота" России, который 28 ноября загорелся после взрывов у Босфора, был повторно атакован.

Позже источники РБК-Украина сообщили, что эти танкеры поразили морские беспилотники СБУ Sea Baby с усиленной боевой частью. Это была совместная операция 13-го Главного Управления военной контрразведки СБУ по ВМС Украины.

Отметим, что оба танкера, Kairos и Virat, входят в список судов, подпадающих под санкции против России, введенные после полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году.

Известно, что во время атаки подсанкционные суда шли пустыми и направлялись на погрузку в порт Новороссийск.

