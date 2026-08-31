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Експерт пояснив, чому збити реактивний "Шахед" перехоплювачем складно

07:55 31.08.2026 Пн
3 хв
Чи здатна Україна перехоплювати реактивні "Шахеди" дронами?
aimg Лев Шевченко
Експерт пояснив, чому збити реактивний "Шахед" перехоплювачем складно Фото: "Герань" (росЗМІ)
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Реактивні "Шахеди", швидкість яких перевищує 400-450 км/год, стають дедалі складнішою ціллю для дронів-інтерсепторів – більшість із них просто не витримують такого темпу польоту.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Як РЕБ впливає на "Бандеролі", балістику та КАБи: інтерв'ю з співзасновником Contra-Drone".

Чому дрони-інтерсептори не встигають за реактивними "Шахедами"

За словами Тимофія Юркова, співзасновника компанії-виробника РЕБ Contra-Drone, принцип роботи навігації реактивного дрона принципово не змінився у порівнянні зі звичайним "Шахедом".

Інерціальна система та CRPA-антена залишаються, тому різниця в застосуванні РЕБ проти реактивного та звичайного "Шахеда" невелика. Натомість істотно складнішим стає фізичне перехоплення такого БПЛА за допомогою дронів-інтерсепторів через значно вищу швидкість реактивного апарата. Юрков каже про більш ніж 400-450 км/год – більшість інтерсепторів не здатні працювати на таких швидкостях.

Наразі успішних збиттів перехоплювачами таких "Шахедів" дуже мало – вони майже відсутні, а наявні випадки більше схожі на випадковість, ніж на постійну тенденцію.

Для такого перехоплення оператору потрібно не наздоганяти ціль, а розрахувати її траєкторію та здійснити перехоплення на випередження, що вимагає високої майстерності.

Окремою проблемою є й самі інтерсептори – після досягнення швидкості близько 350 км/год і більше виникають складнощі з деталями, а батареї не завжди здатні підтримувати необхідний режим роботи.

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Чи допоможе поєднання інтерсепторів з радіолокаторами

Тому, за словами співзасновника Contra-Drone, дедалі актуальнішим стає поєднання інтерсепторів із персональними радіолокаторами. Такий підхід має дозволити виявляти швидкі цілі та вести інтерсептор не за ними, а на перетин траєкторії.

"Питання перехоплення цілі – не наздоганяти її, а перехоплювати за траєкторією – ставатиме дедалі актуальнішим зі збільшенням швидкості "Шахедів", – пояснив Тимофій Юрков.

Contra-Drone також виготовляє персональні радіолокатори для вогневих груп, і Юрков розраховує, що їхнє поєднання з інтерсепторами допоможе змінити ситуацію з перехопленням швидкісних дронів.

Водночас він наголошує, що подавлення навігації "Шахедів" залишається одним із найоптимальніших рішень, особливо коли велика кількість дронів одночасно заходить на місто або ціль: "Переважна кількість "Шахедів" втрачає можливість досягти цілі саме через подавлення, а не через успішне фізичне збиття".

Проблема перехоплення реактивних дронів наразі одна з ключових для української протиповітряної оборони. Президент Володимир Зеленський заявив, що восени рівень збиття реактивних "Шахедів" потрібно підняти вище 90%. Лише за чотири дні наприкінці серпня Росія випустила по Україні майже 1500 дронів, з них близько 800 реактивних.

Міністр оборони Євгеній Хмара повідомив, що в Україні вже випробували чотири потенційні перехоплювачі для боротьби з такими дронами і планують масштабувати їх виробництво до тисяч одиниць.

Тим часом радник президента Сергій "Флеш" Бескрестнов звернув увагу, що реактивні "Шахеди" летять на Київ одним і тим самим маршрутом вздовж кордону з Білоруссю, що може бути пов'язано з прив'язкою їхньої навігації до мережі білоруських мобільних операторів.

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