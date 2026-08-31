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Эксперт объяснил, почему сбить реактивный "Шахед" перехватчиком сложно

07:55 31.08.2026 Пн
3 мин
Способна ли Украина перехватывать реактивные "Шахеды" дронами?
aimg Лев Шевченко
Эксперт объяснил, почему сбить реактивный "Шахед" перехватчиком сложно Фото: "Герань" (росСМИ)
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Реактивные "Шахеды", скорость которых превышает 400-450 км/ч, становятся все более сложной целью для дронов-интерсепторов – большинство из них просто не выдерживают такого темпа полета.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Как РЭБ влияет на "Бандероли", баллистику и КАБы: интервью с соучредителем Contra-Drone".

Почему дроны-интерсепторы не успевают за реактивными "Шахедами"

По словам Тимофея Юркова, соучредителя компании-производителя РЭБ Contra-Drone, принцип работы навигации реактивного дрона принципиально не изменился по сравнению с обычным "Шахедом".

Инерциальная система и CRPA-антенна остаются, поэтому разница в применении РЭБ против реактивного и обычного "Шахеда" невелика. Зато существенно сложнее становится физический перехват такого БПЛА с помощью дронов-интерсепторов из-за значительно более высокой скорости реактивного аппарата. Юрков говорит о более чем 400-450 км/ч – большинство интерсепторов не способны работать на таких скоростях.

Пока успешных сбитий перехватчиками таких "Шахедов" очень мало - они почти отсутствуют, а имеющиеся случаи больше похожи на случайность, чем на постоянную тенденцию.

Для такого перехвата оператору нужно не догонять цель, а рассчитать ее траекторию и осуществить перехват на опережение, требующее высокого мастерства.

Отдельной проблемой являются и сами интерсепторы – по достижении скорости около 350 км/ч и более возникают сложности с деталями, а батареи не всегда способны поддерживать необходимый режим работы.

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Поможет ли сочетание интерсепторов с радиолокаторами

Поэтому, по словам соучредителя Contra-Drone, становится все более актуальным сочетание интерсепторов с персональными радиолокаторами. Такой подход должен позволить выявлять быстрые цели и вести интерсептор не по ним, а на пересечение траектории.

"Вопрос перехвата цели – не догонять ее, а перехватывать за траекторией – будет становиться все более актуальным с увеличением скорости "Шахедов", – пояснил Тимофей Юрков.

Contra-Drone также производит персональные радиолокаторы для огневых групп, и Юрков рассчитывает, что их сочетание с интерсепторами поможет изменить ситуацию с перехватом скоростных дронов.

В то же время он отмечает, что подавление навигации "Шахедов" остается одним из самых оптимальных решений, особенно когда большое количество дронов одновременно заходит на город или цель: "Подавляющее количество "Шахедов" теряет возможность достичь цели именно из-за подавления, а не из-за успешного физического ущерба".

Проблема перехвата реактивных дронов пока одна из ключевых для украинской противовоздушной обороны. Президент Владимир Зеленский заявил, что осенью уровень ущерба реактивным "Шахедам" нужно поднять выше 90%. Только за четыре дня в конце августа Россия выпустила по Украине почти 1500 дронов, из них около 800 реактивных.

Министр обороны Евгений Хмара сообщил, что в Украине уже опробовали четыре потенциальных перехватчика для борьбы с такими дронами и планируют масштабировать их производство до тысяч единиц.

Тем временем советник президента Сергей "Флэш" Бескрестнов обратил внимание, что реактивные "Шахеды" летят на Киев по одному и тому же маршруту вдоль границы с Беларусью, что может быть связано с привязкой их навигации к сети белорусских мобильных операторов.

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