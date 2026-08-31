У Держдумі РФ закликали вдарити по Україні "ядеркою"

У Росії вкотре пролунали публічні заклики до застосування ядерної зброї у війні проти України. Цього разу з такою заявою виступив депутат Держдуми та лідер партії "Родина" Олексій Журавльов, який часто фігурує в ток-шоу пропагандистів РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times .

Журавльов заявив, що Росія нібито має завдати такого удару, який змусить Україну капітулювати. За словами депутата Держдуми РФ, у Росії взагалі не повинно бути дискусій щодо можливості застосування тактичної ядерної зброї проти України.

"Ідуть дискусії: можемо ми застосовувати тактичну ядерну зброю (проти України - ред.), не можемо. Слухайте, такої дискусії навіть не має бути! У разі необхідності ми зобов'язані її застосовувати… Треба буде бити - будемо бити. І це не обговорюється", - сказав він.

Хто такий депутат РФ Журавльов

Одіозний служник пропаганди РФ, який не вилазить з ток-шоу Соловйова та Скабєєвої. Гордиться тим, що є "найбіднішим депутатом у РФ". Проте за даними видання "Вёрстка", він приховує свої статки переписавши їх на "таємну дружину" з якою має двох дітей. В переліку чимало елітної нерухомості та автомобілів.

Можливість ескалації

Заява Журавльова пролунала на тлі повідомлень про можливі подальші кроки Кремля у війні проти України. Раніше джерела Bloomberg, близькі до Кремля, повідомляли, що президент Росії Володимир Путін нібито готує ескалацію та може розглядати тактичну ядерну зброю як крайній засіб, щоб не допустити поразки у війні.

Водночас Bloomberg наголошував, що ознак підготовки Путіна до застосування ядерної зброї немає. Проти такого кроку, за даними видання, виступають і партнери Росії, зокрема Китай.