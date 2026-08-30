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Зеленський хоче, щоб восени ППО збивала 90% реактивних "шахедів": за 4 дні їх було 800

19:22 30.08.2026 Нд
2 хв
Загалом за чотири дні ворог запустив майже 1500 дронів
aimg Валерія Абабіна
Зеленський хоче, щоб восени ППО збивала 90% реактивних "шахедів": за 4 дні їх було 800 Фото: Президент Володимир Зеленський (facebook.com zelenskyy.official)
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Лише за чотири дні Росія випустила по Україні майже 1500 дронів, з них близько 800 - реактивні. Рівень збиття цих цілей Україна має підняти восени вище 90%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського.

Восени Україна має підняти рівень збиття російських дронів вище 90%.

Про це заявив Зеленський під час сьогоднішніх доповідей військових щодо захисту неба.

За словами президента, нинішня тактика росіян - виснаження України й українців постійними атаками дронів. Лише за чотири дні ворог застосував майже 1500 безпілотників усіх типів, з них близько 800 - реактивні. Значну частину з них воїни збивають.

Президент наголосив, що найскладніше збивати саме реактивні дрони - зараз від них небо захищає переважно бойова авіація. Водночас Україна працює над перехоплювачами: відповідні дрони створили чотири компанії, а найвдалішу техніку має одна з них.

"Максимально зараз і Міністерство оборони, і військові всі мають постаратися, щоб якнайбільше було у нас можливості збивати кожен з типів російських дронів", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, проти реактивних "Шахедів" в Україні вже випробували чотири потенційні перехоплювачі - тепер Міноборони планує максимально швидко довести розробки до потрібного рівня й наростити випуск до тисяч одиниць.

Росіяни ж нарощують застосування реактивних дронів, компенсуючи цим падіння ефективності класичних "Шахедів" під час масованих атак.

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